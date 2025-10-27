뉴스

[자막뉴스] 3500억 불 투자? "타결 준비 완료!"…"파멸적 결과는" 한미 온도차 무엇

박서경 기자
작성 2025.10.27 10:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
한미 무역 협상의 최대 쟁점은 3500억 달러, 약 500조 원 규모 대미 투자 패키지 관련 논의입니다.

이재명 대통령은 블룸버그통신과의 인터뷰에서 투자 방식과 금액, 시간표, 우리가 어떻게 손실을 공유하고 배당을 나눌지 모든 게 여전히 쟁점이라고 밝혔습니다.

지난 7월 양국이 큰 틀에서 무역 합의를 했지만, 구체적인 이행 방안을 놓고 여전히 교착 상태라는 겁니다.

이 대통령은 미국이 자국 이익을 극대화하려는 건 이해하지만, 그것이 한국에 파멸적 결과를 초래해선 안 된다고 강조했습니다.

다만 대화는 계속되고 있고, 지연이 실패를 뜻하는 건 아니라며 협상 여지가 남아 있다고 덧붙였습니다.

하지만 아시아 순방길에 오른 트럼프 대통령은 이번 방문에서 한국과의 관세 협상을 마무리할 거라며 타결에 매우 가깝고, 한국이 준비됐다면 자신도 준비됐다고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 거의 마무리 단계에 와 있다고 봅니다. 그들이 준비됐다면, 나도 준비됐습니다.]

한미 정상이 협상 상황에 대해 인식 차이를 드러내면서 오는 29일 경주에서 열릴 한미 정상회담에서 무역합의 타결이 선언될지는 여전히 미지숩니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 이승희 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지