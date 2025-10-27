인천 송도 아파트 주차장서 유튜버 납치한 2인조 체포

인천 송도국제도시의 한 아파트 지하주차장에서 유튜버를 납치한 남성 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천 연수경찰서는 공동감금 등의 혐의로 20대 A씨 등 남성 2명을 체포해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



A씨 등은 어제(26일) 밤 10시 40분쯤 인천 연수구 송도국제도시의 한 아파트 지하주차장에서 30대 남성 유튜버 B씨를 납치해 수차례 폭행한 혐의를 받습니다.



B씨에게 돈을 빌린 A씨는 "돈을 갚겠다"며 B씨를 불러낸 것으로 파악됐습니다.



이후 집 밖으로 나온 B씨를 차에 태우고 200km 정도 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐습니다.



B씨는 A씨 일당과 만나기 직전 경찰에 '위험해질 것 같다'며 미리 신고한 상태였고, 신고를 받은 경찰은 CCTV 등을 토대로 차량을 추적해 오늘 새벽 2시 40분쯤 금산군에서 A씨 일당을 체포했습니다.



B씨는 심한 폭행을 당해 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A씨 등을 상대로 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)