내일 아침, 오늘보다 기온 1∼5도 더 떨어져…대부분 5도 이하

▲ 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보이는 27일 서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.

월요일인 오늘(27일) 출근길 몸을 움츠리게 한 추위는 수요일인 29일 오후에나 풀리겠습니다.오늘 아침은 올가을 들어 가장 추웠습니다.중부지방을 중심으로는 아침 기온이 5도 안팎에 그쳤습니다.설악산과 광덕산 등 강원의 높은 산지는 아침 기온이 영하 5도 아래까지 떨어졌습니다.경기 파주(판와 정문점·아침 최저기온 영하 1.5도), 경기 연천(백학·영하 1.4도), 강원 철원(김화·영하 1.0도) 등 경기와 강원 북부지역 곳곳 최저기온이 0도를 밑돌았습니다.아침 기온이 전날보다 5∼10도가량 떨어지는 강추위가 찾아온 이유는 우리나라 북쪽 대기 상층에 자리한 절리저기압이 북쪽에서 찬 공기를 유입시켰기 때문입니다.현재 우리나라 상공 고도 5㎞ 지점은 영하 20도 안팎의 공기가 차지하고 있습니다.대기 상층 찬 공기는 하층 고기압 발달도 지원하고 있습니다.이에 중국 북동지방에 자리한 고기압이 서해 쪽으로 세력을 넓히면서 그 가장자리를 타고 지상에도 찬 북풍이 불어 추위를 배가시키고 있습니다.화요일인 28일 아침엔 기온이 오늘보다 1∼5도 더 떨어질 것으로 예상됩니다.중부내륙과 경북북부내륙은 아침 기온이 0도에 못 미치겠고, 나머지 지역도 5도 이하에 머물겠습니다.북쪽에서 찬 공기가 더 강하게 유입되는 것은 아니나, 오늘에서 28일로 넘어가는 밤 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 28일이 더 춥겠습니다.복사냉각은 지표면에서 방출하는 에너지가 흡수하는 에너지보다 커서 기온이 빠르게 낮아지는 현상으로 지금처럼 '맑고 건조한 가을날'에 잘 이뤄집니다.전국 28일 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 8도 사이에 분포하겠으며 낮 최고기온은 영상 10∼18도에 그치겠습니다.28일 경기 양주와 강원 철원·화천·평창 아침 기온이 영하 3도까지 떨어지겠습니다.서울과 대전은 아침 최저기온이 2도, 인천과 대구는 3도, 울산은 4도, 광주와 부산은 7도일 것으로 예상됩니다.수요일인 29일 아침도 최저기온이 1∼9도에 머물면서 쌀쌀하겠습니다.이후 29일 낮, 기온이 15∼20도까지 오르면서 평년 수준을 되찾겠습니다.우리나라 북쪽에서 찬 공기를 불어넣던 절리저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 우리나라로 부는 바람이 서풍으로 바뀌어 추위가 풀리는 것입니다.27∼29일 내륙을 중심으로 곳곳에 서리가 내리거나 얼음이 얼면서 냉해가 발생할 수 있으니 대비해야 합니다.또 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크겠으니 옷차림에 신경 써야 합니다.(사진=연합뉴스)