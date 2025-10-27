뉴스

관세청, 물가안정 품목 신속통관 등 '내수활성화 지원'

이태권 기자
작성 2025.10.27 09:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
관세청, 물가안정 품목 신속통관 등 '내수활성화 지원'
▲ 이명구 관세청장이 26일 대전 서구 배재대학교에서 열린 커스텀즈랩 2.0 연구단 사업착수 보고회에서 발언하고 있다.

관세청이 면세산업 활성화와 물가안정 품목 신속 통관, 수입 물품 국산 둔갑 방지 등 5대 분야·19개 과제가 담긴 '관세행정 내수활성화 지원대책'을 본격 추진한다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

우선 통관·출입국 서비스 제고 차원에서는 인천·김해·김포·제주공항 및 인천·평택항 등 6개 공항만에서 외국인 관광객 대상으로 한 다국어 세관 절차 안내 제도인 '그린캡 서비스'를 확대하기로 했습니다.

여행자가 수하물 도착 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 모바일 수하물 정보 제공 시스템도 구축합니다.

면세산업 활성화 측면에서는 명동·전주 등 주요 관광지에는 면세점 신규특허를 확대하고, 매장 내 K-콘텐츠 체험존을 조성하기로 했습니다.

전국 단위 할인행사인 코리아듀티프리페스타(10.29∼11.30)를 열어 내수와 관광소비를 촉진하는 내용도 담겼습니다.

물가안정 품목은 신속 통관체계를 통해 관세와 물류비 부담을 낮추고, 보세구역 매점매석 및 구리 등 중요자원 밀수출을 철저히 단속할 계획입니다.

수입농산물의 국산 둔갑 행위 차단, 수입가격 및 할당관세 품목 통관현황 공개 확대도 병행합니다.

지역별 산업 지원도 추진됩니다.

수도·중부권은 송도 바이오·용인 반도체 클러스터 지원과 인천공항 항공기 첨단복합항공단지(MRO) 사업의 보세가공 절차 활용을 추진하고, 동남권은 오일탱크 종합보세구역 확대 및 가덕도 신공항 물류 인프라 구축에 나섭니다.

대경권은 TK신공항 물류단지 조성과 철강산업 경쟁력 강화, 서남권은 K-푸드 수출 확대·RE-100 산업 활성화, 해상풍력 기자재 신속통관 지원을 추진합니다.

강원·제주권은 속초항 중고자동차 중계무역, 제주-청도 항로 개설, 면세점 품목 확대로 관광 활성화를 도모합니다.

내수 기업 경영 지원 차원에서는 중소기업 납기연장·분할납부 시 담보 요건 완화, 환급 지원 강화, 불법 외환유출·부정수입 단속을 통해 자금유동성을 높이고 내수 투자를 지원할 방침입니다.

이명구 관세청장은 "관세행정 지원 효과가 조기에 내수시장에 반영될 수 있도록 관계부처 및 민간과 협업을 강화하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=관세청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지