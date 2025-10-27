인천 송도 아파트 주차장서 유튜버 납치한 2인조 체포

▲ 인천 연수경찰서

인천 송도국제도시의 아파트 지하주차장에서 유튜버를 납치한 20∼30대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.인천 연수경찰서는 공동감금 혐의로 A 씨 등 20대∼30대 남성 2명을 체포해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨 등은 전날 오후 10시 40분 인천시 연수구 송도국제도시의 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B 씨를 차량에 납치해 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있습니다.이들은 B 씨가 거주하는 아파트 주차장에서 그를 만난 뒤 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐습니다.B 씨는 A 씨 일당과 채무 관계가 있었으며 이들과 만나기 직전 경찰에 미리 신변에 위협을 느낀다며 신고한 상태였습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC) TV를 토대로 차량을 추적해 오늘 오전 2시 40분 충남에 있던 A 씨 일당을 현행범으로 체포했습니다.현장에 함께 있던 B 씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.B 씨는 경찰에 "A 씨 일당으로부터 받을 돈이 있다"는 취지로 진술했습니다.경찰 관계자는 "A 씨 등을 상대로 구체적인 경위를 추가로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침"이라며 "B 씨가 많이 다친 상태여서 특수상해 혐의도 함께 적용할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)