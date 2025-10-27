뉴스

인천 송도 아파트 주차장서 유튜버 납치한 2인조 체포

유영규 기자
작성 2025.10.27 09:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
인천 송도 아파트 주차장서 유튜버 납치한 2인조 체포
▲ 인천 연수경찰서

인천 송도국제도시의 아파트 지하주차장에서 유튜버를 납치한 20∼30대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 연수경찰서는 공동감금 혐의로 A 씨 등 20대∼30대 남성 2명을 체포해 조사하고 있다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 전날 오후 10시 40분 인천시 연수구 송도국제도시의 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B 씨를 차량에 납치해 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있습니다.

이들은 B 씨가 거주하는 아파트 주차장에서 그를 만난 뒤 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐습니다.

B 씨는 A 씨 일당과 채무 관계가 있었으며 이들과 만나기 직전 경찰에 미리 신변에 위협을 느낀다며 신고한 상태였습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC) TV를 토대로 차량을 추적해 오늘 오전 2시 40분 충남에 있던 A 씨 일당을 현행범으로 체포했습니다.

현장에 함께 있던 B 씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

B 씨는 경찰에 "A 씨 일당으로부터 받을 돈이 있다"는 취지로 진술했습니다.

경찰 관계자는 "A 씨 등을 상대로 구체적인 경위를 추가로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침"이라며 "B 씨가 많이 다친 상태여서 특수상해 혐의도 함께 적용할 것"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지