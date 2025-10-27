[날씨] 올가을 첫 '한파'…경기·강원 북부 곳곳 영하

<앵커>



오늘(27일) 아침 다시 강추위가 찾아왔습니다. 올가을 들어 가장 추웠다고 하는데요. 이번 추위 언제까지 머물지 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



날이 급격히 추워졌습니다.



오늘 아침은 올가을 들어 가장 추웠습니다.



일부 중부와 경북 북부 지역에는 한파특보가 내려졌습니다.



오늘 설악산의 아침 체감온도 영하 13도로 전국에서 가장 추웠고요.



서울의 체감 온도도 1도 선에 머무르며 강한 추위가 찾아왔습니다.



이번 추위는 내일 아침이 절정이겠습니다.



서울의 아침 최저 기온 2도가 예상됩니다.



내륙을 중심으로는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠습니다.



추위는 오래 머물지 않겠고요.



주 중후반으로 가면서 점차 예년 기온을 회복하겠습니다.



전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



전남 해안가를 중심으로는 강풍주의보가 내려졌습니다.



순간적으로 초속 20m 내외의 강한 바람이 불어 들겠습니다.



또 해상 곳곳에서는 풍랑특보가 내려져 있습니다.



바닷길 이용하시는 분들 각별한 주의가 필요하겠습니다.



낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 11도, 대구 13도로 낮 동안에도 쌀쌀하겠습니다.



금요일에는 수도권과 영서 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)