장동혁 "'대통령 재판중지법' 통과시키면 정권이 중지될 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 더불어민주당이 이른바 '대통령 재판중지법' 재추진을 검토하는 데 대해 "만약 민주당이 재판중지법을 통과시킨다면 그 즉시 이재명 정권이 중지될 것"이라고 말했습니다.장 대표는 오늘(27일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어제 열린 민주당 의원총회에서 김용민 의원이 재판중지법 통과를 촉구한 것이 언론 보도를 통해 알려졌다"고 소개했습니다.장 대표는 "민주당은 오직 한 사람, 이 대통령을 위한, 이재명 사법부를 만들기 위해 사법 개악을 추진하고 있다"며 "국민의 인내는 한계에 도달했다"고 주장했습니다.이어 "이 대통령의 무죄를 맹신하고 있는 법제처장의 발언을 그대로 따른다면 무죄가 확실한 이 대통령의 재판을 재개하지 못할 이유가 전혀 없다"고 지적했습니다.오는 31일 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해서는 "이재명 정권 스스로 호언장담했던 관세협상 타결 시한"이라며 "합의문 없는 빈 껍데기 협상이 돼선 안 된다"고 당부했습니다.그러면서 "말만 요란한 허상이 아니라 국익과 민생에 도움이 되는 진짜 성과를 가져와야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)