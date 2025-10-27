정청래 "APEC 주간 여야 무정쟁 선언하자…저부터 솔선수범"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장해 의사봉을 두드리고 있다.

정청래 더불어민주당 대표는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 "APEC 성공을 위해 모든 국가적 역량을 집중할 때"라고 밝혔습니다.정 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "경주 APEC 정상회의는 서로 간의 이해관계가 얽히고설킨 국제정세 속에서 중재자 역할을 적극적으로 해내는 대한민국의 역량이 빛을 발하는 계기가 될 것"이라며 이같이 강조했습니다.정 대표는 "전 세계가 이번 경주 APEC을 주목하지만, 대한민국의 정치·경제·외교·안보 측면에서도 역사적 사건이 될 것"이라고 말했습니다.또 "외교가 국운을 좌우한다. 외교가 경제이고 국방"이라며 "외교의 최종 목표가 국익 추구인 만큼 국익에 여야가 따로 있을 수 없다"고 했습니다.그러면서 "전 세계가 한국을 주목하고 있다. 전 세계인 앞에서 우리끼리 싸우지 말자"며 "외교 슈퍼위크인 이번 주만이라도 여야가 정쟁을 멈추고 APEC 성공을 위해 무(無)정쟁 주간을 선언하고 오직 대한민국의 성공을 위해서 같이 노력했으면 좋겠다"고 촉구했습니다.이어 "저부터 솔선수범하겠다"며 "해야 할 말도 많고 다뤄야 할 이슈도 많지만 적어도 이번 주엔 불가피한 정책 발언만 하고 정쟁적 발언을 삼가겠다"고 했습니다.아울러 "야당도 국익과 대한민국의 성공을 위해 조심하고 양보하는 미덕을 발휘해 주실 것을 간곡하게 요청한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)