'10만 전자' 됐다…삼성전자 장중 사상 첫 10만 원 돌파

▲ 삼성전자 서초사옥

삼성전자가 오늘(27일) 장 중 사상 처음으로 10만 원 선을 돌파했습니다.한국거래소에 따르면 오늘 오전 9시 4분 현재 삼성전자는 전 거래일 대비 2.23% 오른 10만 1천 원에 거래 중입니다.삼성전자는 시가 10만 1천300원으로 거래를 시작해 10만 원 선을 뚫었습니다.프리마켓에서 주가가 이미 10만 원을 넘어서면서 '10만 전자' 돌파를 예고했습니다.삼성전자와 함께 국내 대표 반도체 대형주인 SK하이닉스도 같은 시각 전 거래일보다 3.82% 상승한 52만 9천500원에 거래되고 있습니다.개장 직후 53만 3천 원을 기록하며 52주 신고가를 또 경신했습니다.이는 반도체 수요 증가 전망이 여전한 데다 그간 글로벌 경제를 짓누르고 있던 미·중 무역 갈등이 완화될 것이라는 기대감이 더해진 영향으로 풀이됩니다.스콧 베선트 미국 재무장관은 양국 정상의 만남에 앞서 중국의 희토류 수출 통제가 유예되고 이에 따라 미국의 대중국 100% 추가 관세 부과도 없을 것으로 예상한다고 전날(이하 현지시간) 밝혔습니다.도널드 트럼프 대통령의 아시아 순방에 동행 중인 베선트 장관은 미국 NBC, ABC, CBS 방송과 각각 인터뷰를 갖고 "저와 제 중국 카운터파트인 (허리펑) 부총리는 (무역 합의) 프레임워크를 마련했다"며 이같이 말했습니다.이 발언은 미·중 무역 협상의 최대 쟁점이었던 희토류 수출 통제 및 대(對) 중국 추가 관세 부과에 대해 양측이 보류하는 방향으로 합의의 틀을 마련했음을 시사합니다.여기에 지난 24일 미국 노동부가 발표한 9월 CPI가 시장 전망치보다 낮게 나오면서 위험자산 투자 심리를 자극하자 매수세가 증시에 쏠린 점도 삼성전자의 주가를 밀어 올린 것으로 풀이됩니다.김동원 KB증권 연구원은 "2026년 삼성전자 실적은 D램 ASP(평균판매가격) 상승 장기화에 따른 수익성 향상으로 64조 원(전년 대비 78% 증가)으로 전망돼 2018년 이후 최대 실적 달성이 예상된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)