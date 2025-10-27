씨네큐브 25주년 기념한다…봉준호·류승완이 선정한 '최고의 영화' 상영

예술영화관 씨네큐브가 11월 12일(수)부터 11월 25일(화)까지 '씨네큐브 25주년 특별전: 우리가 사랑한 영화들'을 개최한다.



국내에서 가장 오랜 역사를 가진 예술영화관 씨네큐브의 개관 25주년을 기념해 열리는 이번 특별전은 지난 25년간 씨네큐브에서 가장 사랑받았던 영화들, 그리고 올해 30주년을 맞은 영화 주간지 '씨네21'이 영화인들의 설문을 통해 뽑은 최고의 영화들이 상영된다.



2000년 12월 2일 개관한 씨네큐브는 국내에서 현존하는 가장 오랜 역사를 가진 예술영화관으로, 엄선된 프로그램과 최적의 관람환경이라는 원칙을 지키며 지난 25년간 한국을 대표하는 예술영화관으로 사랑받아왔다.



25주년을 맞은 올해, 씨네큐브는 지난 4월 열린 '고레에다 히로카즈 특별전: 고레에다와 함께한 25년', 지난 9월 제30회 부산국제영화제에서 처음 선보인 25주년 기념 영화 '극장의 시간들' 제작 등 다양한 25주년 기념 프로젝트를 선보였으며, 11월에는 지난 25년간 씨네큐브에서 사랑받았던 영화들을 한자리에 모은 '씨네큐브 25주년 특별전: 우리가 사랑한 영화들'을 개최한다.



특히 이 특별전은 올해 30주년을 맞은 영화 주간지 '씨네21'이 영화인들의 설문을 통해 선정한, 지난 30년간 한국에 개봉한 영화 중 최고의 영화들을 함께 상영해 , 국내에서 사랑받은 예술영화의 역사를 돌아볼 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대를 모은다.



지난 25년간 씨네큐브 상영작 중 가장 많은 사랑을 받은 영화 중 10편을 모은 '씨네큐브 25주년 - 최고의 영화들' 섹션에서는 빔 벤더스 감독의 '퍼펙트 데이즈'와 '부에나 비스타 소셜 클럽', 고레에다 히로카즈 감독의 '어느 가족'과 '원더풀 라이프', 토드 헤인즈 감독의 '캐롤', 드니 빌뇌브 감독의 '그을린 사랑', 미카엘 하네케 감독의 '아무르' 등이 엄선됐다.



또한 '씨네21 – 최고의 영화들' 섹션에서는 '씨네21'이 '지난 30년간 한국에 개봉한 영화 중 최고의 영화'를 주제로 봉준호 감독, 류승완 감독, 최동훈 감독, 한준희 감독, 김종관 감독, 이종필 감독, 정서경 작가, 듀나 평론가 등 50여명의 영화인들에게 의뢰한 설문 결과를 토대로 선정된 10편이 상영된다.



에드워드 양 감독의 '하나 그리고 둘', 봉준호 감독의 '마더', 박찬욱 감독의 '헤어질 결심', 이창동 감독의 '시', 데이빗 린치 감독의 '멀홀랜드 드라이브', 셀린 시아마 감독의 '타오르는 여인의 초상' 등 지난 30년간 한국에서 개봉한 최고의 걸작들이 선정됐다.



특별상영으로는 씨네큐브 25주년 기념 영화 '극장의 시간들'이 상영된다. '극장의 시간들'은 극장이라는 공간을 주제로 영화 관람과 창작의 본질을 조명하는 작품으로, 이종필 감독, 윤가은 감독, 장건재 감독이 만든 3편의 단편영화로 이루어진 앤솔로지 영화다.



영화를 사랑하는 모든 이들을 위한 특별한 축제 '씨네큐브 25주년 특별전: 우리가 사랑한 영화들'은 오는 11월 12일(수)부터 11월 25일(화)까지 광화문에 위치한 씨네큐브에서 열린다. 상영작에 대한 자세한 사항은 씨네큐브 홈페이지 또는 모바일앱, 공식 SNS 계정에서 확인할 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)