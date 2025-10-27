LG엔솔, 전기차 배터리 평가 서비스 '비원스' 출시…"5분 내 상태 파악"

이미지 확대하기

LG에너지솔루션은 전기차 배터리 평가 서비스 '비원스'(B.once)를 출시했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.비원스는 단 한 번의 진단으로 차량에 탑재된 배터리의 잔존 용량, 전압 및 온도 등 상태를 명확히 파악해 신뢰도와 안전도를 높이는 서비습니다.배터리 진단 방식에 따라 최대 5분 이내에 배터리 상태를 파악하는 '퀵 스캔'과 실제 충전 데이터를 활용해 정밀하게 분석하는 '파워 스캔'이 있습니다.비원스의 모든 진단 과정은 전용 앱을 통해 실시간으로 확인할 수 있으며, 평가 결과는 직관적으로 이해할 수 있는 리포트로 제공됩니다.이 리포트는 LG에너지솔루션의 기술력을 바탕으로 배터리 정보(용량, 평균 전비, 셀 편차 등), 주행 예측 정보, 배터리 충전 정보, 퇴화 정보 등을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했습니다.LG에너지솔루션은 이 서비스를 통해 중고차 거래, 자동차 경매 플랫폼 등에서 신뢰성 있고 객관적인 평가를 기초로 한 거래가 활성화될 것으로 기대합니다.차량 판매 업체는 LG에너지솔루션이 제공하는 진단기와 비원스 전용 앱을 통해 배터리를 진단하고, 발급된 배터리 평가 리포트를 통해 거래의 신뢰도를 높일 수 있습니다.소비자 입장에서는 보다 안전한 전기차 구매가 가능해집니다.중고 전기차 플랫폼 업체 리볼트는 이달 말부터 비원스를 활용할 예정입니다.LG에너지솔루션은 2009년부터 현재까지 약 1천500만 대의 전기차에 80억 개 이상의 배터리 셀을 공급하며 배터리 기술력을 지속해 고도화하고 있습니다.기존 전기차 소유자를 대상으로 한 상시진단 서비스 '비라이프케어'(B-Lifecare)에 이어 비원스 출시를 통해 배터리 생애주기 서비스(BaaS) 분야에서 새로운 비즈니스를 창출하고 차별화된 고객가치를 제공한다는 계획입니다.김현준 LG에너지솔루션 BaaS사업 담당은 "비원스는 보험·금융 등 신규 상품과 연계해 전기차 거래 시장을 활성화하고, 전기차 생태계 확대에 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 독보적인 배터리 기술로 BaaS 분야의 고객가치를 고도화하고 해외사업 확장을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=LG에너지솔루션 제공, 연합뉴스)