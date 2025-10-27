뉴스

코트에 패딩까지…때이른 한파에 출근길 '오들오들'

유영규 기자
작성 2025.10.27 09:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
코트에 패딩까지…때이른 한파에 출근길 '오들오들'
▲ 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보이는 27일 서울 종로구 광화문 세종대로 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.

오늘(27일) 갑작스레 찾아온 한파에 시민들은 장롱 속 겨울 옷을 꺼내 입고 출근길에 나섰습니다.

오늘 오전 7시쯤 서울 지하철 등 대중교통으로 출근하는 시민들은 겨울용 털 플리스 재킷, 경량 패딩, 패딩 조끼, 코트 등 두꺼운 외투를 입은 채 발걸음을 서둘렀습니다.

장갑과 머플러, 마스크 등 방한 용품을 착용한 사람도 많았습니다.

전날보다 5~10도가량 떨어진 기온 탓에 몸을 잔뜩 움츠리거나 팔짱을 낀 채 걸어가는 모습이었습니다.

종로3가역 인근에서 형광색 작업복을 입고 작업하던 환경미화원 정 모(35)씨는 "새벽에 나올 때 정말 추웠다"며 "땀이 식으면 더 추워져 계속 움직여야 한다"며 뛰다시피 거리를 청소했습니다.

서울 금천구에 사는 직장인 유 모(31)씨도 겨울용 털 재킷에 후드티까지 뒤집어쓴 채로 집을 나섰습니다.

유 씨는 양볼이 빨개진 채로 "출근하기 전 예보를 확인했는데, 많이 추워진다고 해서 따뜻하게 입고 나왔다"며 발걸음을 재촉했습니다.

큰 일교차 탓에 비교적 가벼운 옷차림을 한 시민들도 곳곳에 보였습니다.

서울 강북구에서 중구로 출근하는 임 모(67)씨는 얇은 티셔츠에 경량패딩을 걸친 모습이었습니다.

그는 "추워진다는 말은 들었는데 아직까지 그렇게 춥진 않다"며 "간만에 시원한 바람 부는 정도로 느껴진다"고 말했습니다.

기상청에 따르면 오늘 전국 아침 최저기온은 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전날보다 5~10도가량 뚝 떨어졌습니다.

경기, 강원, 충북, 경북 일부 지역에는 한파 주의보도 내려졌습니다.

낮 최고기온은 9~16도로 예보됐습니다.

모레 아침까지는 평년보다 기온이 낮은 날씨가 이어지겠고 내일부터 일교차도 10도 안팎으로 크게 날 것으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지