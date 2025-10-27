[교양이를 부탁해] "미국이 지금 좀 급해졌다"…전 세계 운명 건 미중 담판에 숨겨진 조건 (ft.이현식 SBS D콘텐츠제작위원)

"미국과 중국의 정상회담이 6년 만에 한국에서 열리는 경주에서 만납니다. 사실 치열한 무역 싸움 중인 두 나라 간의 경쟁이 단적으로 미국이 이길 거다, 중국이 이길 거다 이렇게 얘기할 수 없어요. 그런데 제가 보기엔 미국 입장에서는 지금 상황이 좀 급해요. 왜냐하면 트럼프 대통령은 폭스 비즈니스 뉴스와 인터뷰를 하면서 이런 표현을 썼어요. 자기가 그 11월부터 중국에 대해서 100% 추가 관세를 물린다고 했잖아요. 그러면 이제 중국에 대한 관세율이 157%가 되거든요. 그게 지속 가능하지 않다라는 것을 스스로 인정을 한 거죠. 반면에 중국은 트럼프 1차 무역 싸움에서 패배한 후 미국에 의존하지 않는 나라를 만들기 위해서 지난 수 년간 국가적으로 매진을 해 왔습니다. 미국은 중국에 비해서 대비가 치밀하지 못했다고 볼 수 있죠. 그런데 사실은 미국이 이기는 편이 우리나라에 훨씬 좋다고 생각을 해요. 왜냐하면 중국과 우리나라의 산업을 봤을 때 이제 중국이 우리나라에서 사 갈 게 별로 없어요. 중국이 무슨 뭐 우리를 잘해줘서 물건을 사주고 이런 걸 떠나서 중국의 기술이 많이 올라왔기 때문에 우리가 팔 수 있는 물건이 점점 적어져 갑니다. 반면 미국은 우리가 만들어서 팔 수 있는 게 아직도 꽤 있어요. 대표적으로 이제 조선, 배가 있고 뭐 반도체도 있고 있습니다. 그렇기 때문에 미국이 잘 버텨주는 것이 우리한테 이로워요." -이현식 SBS D콘텐츠제작위원



