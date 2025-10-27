월요일 출근길 올가을 첫 '한파'…경기·강원 북부 곳곳 '영하'

올가을 첫 한파입니다.



중국 북부지방에서 서해로 세력을 확장하는 대륙고기압 때문에 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 오늘(27일) 아침 강원 설악산은 기온이 영하 5.3도까지 떨어졌습니다.



바람도 거세게 불면서 체감온도는 한때 영하 13도를 기록했습니다.



고도가 높은 산지뿐 아니라 경기 파주 판문점(아림 최저기온 영하 1.5도)이나 강원 철원 김화(영하 0.9도) 등 중부지방 북부 지역 곳곳에서 기온이 영하로 내려갔습니다.



서울은 3.9도, 인천은 4.6도, 대전은 6.4도까지 기온이 낮아졌습니다.



광주 아침 최저기온이 10.4도, 대구는 11.2도, 울산은 9.8도, 부산은 12.3도였습니다.



수요일인 29일 아침까지 추위가 이어질 전망으로 경기 연천과 포천, 강원 평창평지·횡성·철원·남부산지, 충북 진천과 음성, 경북 문경·예천·영주·봉화평지·북동산지에는 한파주의보가 내려진 상태입니다.



올가을 첫 한파주의보입니다.



한파주의보는 '아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하이고 평년기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때'와 '급격한 저온 현상으로 중대한 피해가 예상될 때' 등에 내려집니다.



오늘 낮 최고기온은 9∼16도일 것으로 예상됩니다.



내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크겠습니다.



화요일인 28일 아침은 기온이 영하 3도에서 영상 8도 사이에 그치며 더 춥겠습니다.



찬 북풍이 지속해서 불어 드는 데 더해 하늘에 구름 없이 맑고 건조해 밤사이 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 기온이 더 떨어지는 것입니다.



(사진=연합뉴스)