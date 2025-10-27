'이재성 87분 활약' 마인츠, 분데스리가 4연패

▲ 마인츠의 이재성

국가대표 미드필더 이재성의 소속팀 마인츠가 독일 프로축구 분데스리가에서 4연패를 당했습니다.이재성이 뛰는 마인츠는 독일 슈투트가르트의 메르세데스-벤츠 아레나에서 열린 2025-2026 분데스리가 8라운드 원정 경기에서 슈투트가르트에 2대 1로 역전패했습니다.왼쪽 날개 미드필더로 선발 출전한 이재성은 후반 42분 아르노 노르당과 교체될 때까지 약 87분간 그라운드를 누볐습니다.틈틈이 득점 기회를 엿봤지만, 공격포인트는 기록하지 못했습니다.이재성은 경기 시작 직후 수비 뒷공간을 침투해 페널티 지역에서 슈팅을 노렸으나 간발의 차로 오프사이드 판정을 받았습니다.전반 5분에는 베네딕트 홀러바흐가 오른쪽 페널티 지역에서 찔러준 크로스를 가까운 골대에서 왼발 발리슛으로 연결했으나 골대 옆으로 빗나가 아쉬움을 삼켰습니다.이후 이렇다 할 장면은 만들어내지 못한 이재성은 축구 통계 전문 풋몹으로부터 평점 6.7을 받았습니다.마인츠는 전반 41분 상대 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 나딤 아미리가 깔끔하게 차 넣어 앞서 나갔지만 전반 종료 직전 크리스 퓌리히에게 대포알 중거리포를 맞아 동점을 허용했습니다.후반 34분엔 다소 허술한 플레이로 역전당했습니다.알렉산더 뉘벨의 골킥을 마인츠 수비진이 제대로 차단하지 못했고, 모호한 위치에 떨어진 공은 최전방의 데니츠 운다프에게 그대로 전달됐습니다.운다프는 골키퍼와 일대일 상황에서 오른발로 가볍게 띄워 차 결승골을 터뜨렸습니다.4연패를 당한 마인츠는 1승 1무 6패, 승점 4로 18개 팀 중 16위에서 제자리걸음 했습니다.(사진=게티이미지)