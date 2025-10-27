신네르, 남자프로테니스 투어 오스트리아 대회 우승

▲ 우승한 신네르

남자 테니스 세계 2위 얀니크 신네르가 남자프로테니스, ATP 투어 에르스테방크오픈 단식에서 우승했습니다.신네르는 오스트리아 빈에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 세계 3위 알렉산더 츠베레프에게 2대 1로 역전승을 거뒀습니다.이로써 신네르는 지난 1일 차이나오픈 이후 약 한 달 만에 다시 우승컵을 품에 안았습니다.이번 대회 우승 상금은 51만 1,835유로 약 8억 5,000만 원입니다.신네르는 올해 투어 이상급 대회 단식 결승에 8번 진출, 4승 4패를 기록했습니다.이 4패는 모두 세계 1위 카를로스 알카라스에게 당했습니다.신네르는 올해 알카라스와 결승 맞대결 성적 1승 4패에 그쳤습니다.츠베레프와 상대 전적 4승 4패, 균형을 이룬 신네르는 최근 실내 하드 코트 경기 21연승 행진도 이어갔습니다.특히 신네르는 3세트 도중 왼쪽 다리가 불편한 모습을 보였으나 결국 2시간 29분 접전 끝에 2023년 이후 2년 만에 이 대회 패권을 탈환했습니다.신네르는 이달 초 상하이 마스터스에서는 3회전 때 다리 근육 경련으로 기권한 바 있습니다.(사진=게티이미지)