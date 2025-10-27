구급대원 SNS 올라온 섬뜩 글…'심정지 2건 터지길' 발칵

▲ SNS에 올라왔다가 삭제된 글

인천 한 소방서 119안전센터 사무실에서 작성된 부적절한 내용의 글이 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 사건과 관련해 소방 당국이 작성자를 확인하고 후속 조치에 나섰습니다.오늘(27일) 인천소방본부 등에 따르면 지난달 개인 인스타그램 계정에 올라온 '요양원 심정지 2건 터지게 해주세요' 등 상식에 어긋난 글 게시자는 남동소방서 모 119안전센터에서 근무하는 구급대원 대체 인력 기간제 근로자 A 씨로 파악됐습니다.소방 당국 조사 결과 A 씨는 "악의적인 의도 없이 사무실에서 글을 썼고 장난으로 사진을 올렸다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.사건이 외부로 알려진 뒤 심적 부담을 느낀 그는 최근까지 휴가를 낸 것으로 전해졌습니다.국민신문고 민원을 접수한 소방 당국은 이번 일로 조직 이미지가 손상됐다고 보고 A 씨에게 SNS 윤리 수칙과 부적절한 사례 등을 안내하는 특별 교육을 실시했습니다.다만 평소 근무 태도와 동료 관계 등을 감안해 별도 징계는 하지 않았습니다.인천소방본부는 유사 사례를 방지하기 위해 기간제 구급대원 18명과 소방공무원인 구급대원 600여 명을 대상으로 행정안전부 공직자 SNS 가이드라인 자료 등을 활용한 교육을 이달 말까지 진행할 예정입니다.소방 당국자는 "향후 기간제 근로자 채용 단계부터 관련 교육을 강화하겠다"며 "앞으로 시민들에게 누가 되지 않도록 직원 관리를 더 철저히 하겠다"고 말했습니다.A 씨는 지난달 25일 인스타그램에 구급센터 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진을 올렸다가 게시 당일 삭제했습니다.사진에는 '오늘 15건 이상 나가게 해주세요', '요양원 심정지 2건 터지게 해주세요', '지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요' 등 위급한 상황을 바라는 문구와 함께 '하늘에 계신 모든 신들이여 부탁드립니다'라고 적혀 있습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)