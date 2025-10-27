뉴스

전국 강한 바람에 체감온도 '뚝'…경기·강원 한파특보

유영규 기자
작성 2025.10.27 05:58 조회수
전국 강한 바람에 체감온도 '뚝'…경기·강원 한파특보
월요일인 오늘(27일)은 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 전날보다 기온이 5∼10도가량 큰 폭으로 떨어졌습니다.

바람도 전국 대부분 지역에 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠습니다.

경기, 강원, 충북, 경북 일부 지역에는 전날 한파주의보가 발효됐습니다.

오늘 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 5.6도, 인천 5.7도, 수원 5.7도, 춘천 4.9도, 강릉 10.2도, 청주 8.8도, 대전 9.6도, 전주 9.8도, 광주 11.4도, 제주 17.2도, 대구 12.1도, 부산 13.6도, 울산 10.5도, 창원 14.4도 등입니다.

낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐습니다.

모레에는 평년과 비슷한 기온을 되찾을 전망입니다.

아침까지 제주도에는 5㎜ 미만의 비가 내리겠고, 아침부터 낮 사이 충남권과 전라권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

전라권 높은 산지에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠고 일부 지역에는 눈이 조금 쌓이겠습니다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠습니다.

오늘 대부분 해상에서 물결은 매우 높게 일겠습니다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 예보됐습니다.

안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상됩니다.

특히 강풍특보가 발효된 서해안은 바람이 매우 강하게 불겠으니 농작물 등 시설 관리와 안전에 유의해야 합니다.
