프랑스 박물관, 미국 쇼핑몰 또 털렸다…대담한 도둑들의 '미션임파서블'

▲ 프랑스 메종 데 뤼미에르 드니 디드로 박물관

파리 루브르 박물관에 침입한 도둑이 과거 왕실 소유 보석을 순식간에 훔쳐 달아나 충격을 안긴 가운데 이들과 견줘도 손색없는 솜씨를 뽐낸 전 세계 도둑들의 최근 대담한 행동들이 속속 알려져 눈길을 끕니다.미국 워싱턴포스트(WP)는 지난 19일(현지시간) 프랑스에서 도난 사고가 발생한 박물관은 루브르만이 아니라며 같은 날 프랑스 소도시 랑그르에 있는 '메종 데 뤼미에르 드니 디드로' 박물관에도 도둑이 침입했다고 23일 전했습니다.18계 계몽주의 철학자이자 백과전서 학파를 이끈 드니 디드로를 기리기 위해 건설된 이 박물관에는 디드로가 쓴 백과전서 초판본, 18세기 발명된 코페르니쿠스의 태양계 모형 등도 전시돼 있었지만 절도범들은 금·은화만을 노렸습니다.이들이 가져간 금·은화는 2천 개 이상으로 그 가치는 10만 달러(약 1억4천만 원)를 넘습니다.랑그르 지역 정부 관계자에 따르면 범인들은 박물관 내 자리한 호텔의 정문을 부수고 들어와 현관문과 유리 진열장을 차례로 파손한 뒤 물건을 손에 넣었습니다.도난 사실은 다음 날 아침이 돼서야 알려졌으며 현재 박물관은 폐쇄된 상태라고 WP는 전했습니다.대담한 도둑들은 대서양 건너 미국에도 있었습니다.미국 ABC 방송은 "영화 '미션 임파서블'에서나 나올 것 같은 사건이 발생했다"며 지난 21일 새벽 미국 플로리다 마틴 카운티 트래저 코스트몰에서 복면을 쓴 사람들이 옥상을 뚫고 건물 내부로 들어가 나이키, 뉴발란스 운동화 400∼500켤레를 훔쳐 갔다고 보도했습니다.마틴 카운티 보안관실에 따르면 도둑들은 쇼핑몰 뒤편에 있는 스포츠용품 매장 창고를 노렸으며 운동화 박스를 옥상으로 올려보낸 뒤 건물 밖으로 던져 차량에 실은 뒤 범행 장소를 빠져나갔습니다.보안관실은 범행 장소 사진을 소셜미디어(SNS) 페이스북을 올리고 "왕실 보석은 아니지만 도둑들이 운동화를 훔쳐 가기 위해 비슷한 시간과 노력을 들였다는 점은 분명하다"고 적었습니다.ABC 방송은 도난당한 운동화는 약 5만 달러(7천만 원)어치며 옥상 수리에도 1만 달러(약 1천400만 원) 이상이 필요하다며 나이키의 광고 문구를 인용, "'망설이지 말고 그냥 해'(Just do it)라는 말을 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸다"고 씁쓸해했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)