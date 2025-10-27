"급할 땐 딱"…루브르 절도에 쓰인 사다리차 업체 새 광고

이미지 확대하기

▲ 범행에 이용된 사다리차 제조업체의 광고 포스터

프랑스 루브르 박물관 절도 사건에 이용된 사다리차 제조업체가 '기회'를 포착하고 새 광고 포스터를 선보였습니다.24일(현지시간) 영국 BBC 방송에 따르면 절도범들이 사용한 사다리차 제조업체인 독일의 뵈커는 이번 주 소셜미디어에 새로운 자사 제품 홍보 포스터를 올렸습니다.포스터엔 범행 현장인 루브르 박물관 아폴론 갤러리 바깥에 남겨진 자사 사다리차 사진과 함께 "급할 땐 딱"이라는 메시지를 넣었습니다.이어 자사 사다리차가 "최대 400㎏의 보물을 분당 42ｍ의 속도로 조용히 운반한다"고 홍보했습니다.앞서 4인조 일당이 지난 19일 오전 이 사다리차를 이용해 아폴론 갤러리 2층 베란다로 침입한 후 7분 만에 약 1천499억 원으로 추산되는 프랑스 왕실 보석 8점을 훔쳐 달아났습니다.업체의 알렉산더 뵈커 이사는 AFP 통신에 이번 절도 사건으로 인명 피해가 나진 않은 만큼 '유머를 살짝 가미해' 회사를 홍보하기로 했다고 말했습니다.그는 "물론 이 범죄는 절대 용납될 수 없으며 우리에게도 그 점은 분명하다"면서도 "세계에서 가장 유명하고 방문객이 많은 박물관을 활용해 우리 회사에 약간의 관심을 끌 기회였다"고 말했습니다.이 업체의 새 캠페인에 대한 반응은 뜨겁습니다.네티즌들은 "마케팅 천재", "당신이 승자", "이게 독일식 품질", "누가 독일인이 유머가 없다고 했나" 등의 댓글을 달았습니다.범행 현장은 새로운 관광 명소로 떠오르고 있습니다.프랑스 일간 르파리지앵은 절도범들이 창문을 깨고 침입한 아폴론 갤러리 외관을 보기 위해 관광객이 몰려든다고 전했습니다.관광객들은 범행 현장의 모습을 사진으로 담거나 그를 배경으로 '셀카'를 찍고 있습니다.그 주변에서 단체로 아폴론 갤러리를 올려다보는 사진도 SNS에 게시됐습니다.보석의 행방이 여전히 묘연한 가운데 인터넷 중고사이트 '빈티드'에는 터무니없는 가짜 보석 매물이 쏟아지고 있다고 허핑턴포스트 프랑스판이 전했습니다.'루브르 박물관에서 나온 금으로 된 왕관. 새것. 100유로', '외제니 황후(나폴레옹 3세 부인)의 왕관', 마리 아멜리 왕비의 목걸이'를 판매한다는 글도 올라왔습니다.(사진=독일 업체 뵈커사 인스타그램 캡처, 연합뉴스)