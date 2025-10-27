뉴스

백해룡 "진술 비틀기, 언론 플레이…검찰 자충수일 뿐"

유영규 기자
작성 2025.10.27 05:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
백해룡 "진술 비틀기, 언론 플레이…검찰 자충수일 뿐"
▲ 백해룡 경정

백해룡 경정이 자신이 수사한 '세관 마약밀수 연루 의혹'의 핵심 증인이 세관 직원의 범행 가담 여부에 대해 진술을 바꿨다는 보도를 반박했습니다.

백 경정은 어제(26일) 연합뉴스에 "검찰은 왜 이럴까. 검찰의 자충수일 뿐이다. 예전에는 먹혔겠지만 지금도 그럴까"라며 "수감자를 불러내 진술을 비트는 건 검찰의 고질병"이라고 말했습니다.

세관 연루 의혹을 주장한 말레이시아 운반책 A 씨가 수사 현장검증 당시 조현병을 호소했다는 사실이 뒤늦게 알려지자, 검찰의 '작업'이 의심된다고 주장하는 것입니다.

백 경정은 "A 씨는 조증으로 거짓말을 지어내지 못한다. 길게 상황 설명은 못 하지만 특정 사람과 사물을 찍어내는 데는 지장이 없고 오히려 매우 뛰어나다"며 "그의 진술은 검찰이 수사 단서 및 유죄 인정의 근거로 이미 사용했다"고 강조했습니다.

서울동부지검이 합동수사단으로 파견된 백 경정에게 팀장 전결권을 부여했다고 발표한 데에도 비판의 목소리를 냈습니다.

백 경정은 "형사사법정보시스템(KICS·킥스)을 설치해서 언제든 수사할 수 있도록 조치했다는 발표는 모두 거짓"이라며 "킥스 사용이 안 될뿐더러 사용하면 안 된다고 서면 통지까지 했다. 제가 취급했던 사건도 당연히 볼 수 없다"고 했습니다.

또 "전결권은 경찰의 형사, 수사과장은 원래 가지고 있던 권한이다. 권한과 책임은 법령에 정해진 것이다. 동부지검장이 무슨 권한으로(줬다는 것인가)?"라고 말했습니다.

백 경정은 "간이침대도 검찰에서 지원을 거부해 제 사비로 5개를 구비했다. 쉴 공간이 없어서 사무실에 비치했고 1개당 16만 8천500원이 들었다"라고 했습니다.

또 자신이 오늘(27일) 국회에 출석해 관련 질의에 응하겠다고 덧붙였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지