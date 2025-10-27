뉴스

'로또'가 낳은 비극…강북구 식당 칼부림에 부부 중태

유영규 기자
작성 2025.10.27 05:08 조회수
'로또'가 낳은 비극…강북구 식당 칼부림에 부부 중태
식당 주인 부부를 흉기로 살해하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

남성은 식당이 홍보용 복권을 자신에게만 주지 않는다는 이유로 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

서울강북경찰서는 26일 오후 2시쯤 살인 미수 혐의로 A 씨를 체포해 조사 중입니다.

A 씨의 흉기에 찔린 식당 주인 60대 부부는 각각 대형병원으로 이송돼 수술 중이나 중태입니다.

경찰은 이르면 오늘(27일) A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.

목격자들에 따르면 사건이 벌어진 식당은 지난 7월 신장개업을 한 곳으로, 손님에게 홍보 목적으로 1천 원짜리 복권을 줬다고 합니다.

인근 주민은 "처음에는 모든 손님에게 주다가, 나중엔 현금결제 손님에게만 줬다"고 말했습니다.

A 씨는 25일 이 식당을 찾았으나 카드결제를 한 탓에 복권을 받지 못했다고 합니다.

26일 점심쯤 들러 식사를 한 뒤 현금결제를 했지만 "추첨 다음 날인 일요일은 복권을 주지 않는다"는 설명을 듣고 격분해 주머니에 있던 흉기를 꺼냈다는 게 이 주민의 설명입니다.

범행 이후 A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.

인근 제과점 주인은 "A 씨가 흉기를 들고 길에 서 있었는데, 누군가 발로 차 멀리 날아갔다. A 씨는 취한 상태인 것 같았다"며 "식당 주인아저씨가 피가 흐르는 와중에도 일어나서 함께 제압을 시도했다"고 전했습니다.

인근 상인들은 피해자 부부가 그간 장사가 안 돼 고민이 컸다고 입을 모았습니다.

인근 미용실 사장은 "처음엔 아들이 카운터를 보고, 엄마가 주방을 봤다"고 했다.

음식점을 운영하는 여성은 "다른 데서 장사하다가 돈을 다 까먹고 여기로 온 분들"이라며 "시장 초입에 위치해 세가 비쌌다. 아들이 장사가 안 되니 뭘 배우러 다닌다고 들었다"고 설명했습니다.

사건의 가게가 위치한 B 전통시장은 이달 31일 지역 축제를 계획 중이었습니다.

상인들은 오늘 회의를 열고 축제를 그대로 할지 논의할 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
