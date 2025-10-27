기온 '뚝' 서울 최저 5도…올가을 첫 한파특보

<앵커>



월요일마다 겨울 같은 날씨가 찾아오고 있습니다. 오늘(27일)은 지난주보다 더 춥다고 하는데 몇몇 지역은 기온이 영하로 떨어진다고 합니다. 여의도 출근길 나가 있는 저희 기상캐스터 연결합니다.



박세림 캐스터, 밖에서 느끼기에는 날씨가 어떻습니까.



<기상캐스터>



정말 너무 추운데요. 오늘 출근길 보온에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



한기에 더해 바람도 강하게 불면서 저번 주 추위보다 더 매섭습니다.



두툼한 겨울 외투와 보온용품 챙겨주시는 게 좋겠습니다.



현재 특보 현황 보시면 북서풍이 불어들면서 경기 북부와 강원, 충북과 경북 북부에는 올가을 첫 한파주의보가 발효됐습니다.



현재 설악산이 영하 4도 선에서 시작하고 체감온도는 영하 9도로 전국에서 가장 낮고요.



서울 5.6도, 음성 6.6도로 어제보다 2도에서 8도가량 크게 떨어져 있습니다.



오늘 전국에 바람도 강하게 불면서 체감온도는 이보다 더 낮겠습니다.



이 추위는 모레 아침까지 이어지다 차차 기온이 오름세를 보이겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



다만 서해안에는 강풍주의보가 발효 중이고요.



제주는 아침까지 5mm 정도의 비나 눈이 내릴 수 있겠습니다.



현재 기온 춘천이 4.9도, 제주 17.2도로 시작해 낮 기온 춘천 12도, 부산 15도로 일부 지역은 낮과 밤의 일교차가 다소 벌어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)