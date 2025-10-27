오늘 한-캄보디아 정상회담…범죄 대응 공조 논의

<앵커>



아세안 정상 회의 참석을 위해 말레이시아를 방문 중인 이재명 대통령이 오늘(27일) 본격적인 다자 정상외교에 돌입합니다. 오전에는 캄보디아 총리와의 정상회담에서 캄보디아 범죄에 대한 대응 방안을 논의한 다음, 정상 회의에 참석해 아세안 협력 구상을 발표할 예정입니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘 오전 훈 마네트 캄보디아 총리와 양자 정상회담을 시작으로 동남아국가연합, 아세안 정상 외교에 본격 돌입합니다.



최근 캄보디아에서 한국인 납치, 감금, 사망 사건이 발생한 것과 관련해 온라인 스캠 범죄 대응 공조 방안 등을 집중 논의할 것으로 보입니다.



이 대통령은 이후 아세안 정상회의에 참석해 한국과 아세안 국가들 간 교류 확대, 역내 안정을 위한 협력 등을 골자로 한 포괄적 전략 동반자 관계의 발전 전략을 밝힐 계획입니다.



[위성락/국가안보실장 : 한국과 아세안 간 포괄적 전략 동반자 관계를 발전시키는 비전을 제시할 것입니다. (포괄적 전략 동반자는) 아세안이 대외국가와 맺는 최고의 관계입니다.]



이번 아세안 정상회의에는 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 신임 총리도 참석합니다.



이 대통령은 다카이치 총리와 첫 대면 인사를 나누고 지난 8월 한미 정상회담 이후 약 2달 만에 트럼프 대통령과 조우할 가능성이 있습니다.



어제 말레이시아에 도착한 이 대통령은 동포들과 만찬 간담회를 갖고 격려의 말을 건넸습니다.



[이재명 대통령 : 본국을 걱정하는 누군가 "한국 사람이에요?" 이렇게 물어볼 때 가슴이 두근두근하지 않는 그런 나라를 꼭 만들어서 여러분께 보여 드리도록 하겠습니다.]



이재명 대통령은 오늘 오후 아세안 정상회의 일정을 모두 마친 뒤 경주 APEC 정상회의와 한미·한중 정상회담 준비 등을 위해 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 이재성)