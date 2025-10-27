[스브스夜] '미우새' 윤민수, "기분이 묘하네, 잘 있어"···20년 결혼 생활 마치고 '홀로 서기'

윤민수가 전 처와 함께 살던 집을 떠났다.



26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 20년 결혼 생활을 마치고 홀로 서기를 하는 윤민수의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서는 윤민수가 20년 살던 집을 떠나 새로운 집으로 이사를 갔다. 그리고 이에 앞서 지난 방송에서 공개된 윤민수와 전 처가 공용 가구를 분류하는 모습이 다시 언급됐다.



이에 서장훈은 "지난 방송 이후 다양한 반응들이 있었다. 그런데 모두가 똑같이 살 순 없다. 각자의 사정이 있으니 존중을 할 필요가 있는 것 같다"라며 "앞으로는 아이의 엄마 아빠로 서로를 진심으로 응원하고, 부부의 연이 끝나는 거지 인간대 인간으로 싫어하거나 증오하는 사이가 아니다"라고 했다.



신동엽도 "그래서 되게 아름답게 이별하는구나, 멋지다 이런 반응도 많았다"라고 덧붙였다.



이사 당일 막바지 정리를 하던 윤민수는 방 한 곳에 있던 자신의 과거 앨범을 발견했다. 그리고 전 처와 함께 과거의 추억들을 떠올렸다.



앨범을 하나씩 볼 때마다 20년의 결혼 생활이 주마등처럼 지나갔던 것. 그리고 윤민수는 "이때 네가 나한테 맛이 갔지"라며 전 처와 연애를 시작하던 시점을 떠올렸다. 하지만 윤민수의 전 처는 "이때는 아무것도 아닐 때지"라고 정정해 웃음을 자아냈다.



이어 윤민수의 전 처는 "이때 내가 사진을 보다가 되게 좋아했다고 노래방에서 많이 불렀다고 했더니 그랬잖아. 옛날 남자 친구랑 헤어지고 불렀냐고"라며 당시 만남을 떠올렸다. 이에 윤민수는 "원래 다 그런 거 아니야?"라고 했고, 전 처는 "노래를 다 그런 식으로 만들었잖냐"라고 응수했다.



마지막까지 함께 집안을 둘러보며 정리를 하던 두 사람. 이때 윤민수는 주방에서 불이 나간 전등을 발견했다. 이에 윤민수는 "이거 갈아주고 갈까?"라고 물었다. 그러자 전 처는 "갈아주면 나야 땡큐지"라고 했다.



윤민수는 뚝딱 하고 전등을 갈고 "참내 남자다잉. 방금 멋있었다"라며 능청을 떨어 웃음을 자아냈다.



이어 윤민수는 전 처에게 하나의 선물을 전했다. 함께 쓰던 물건들을 나누는 과정에서 두 사람이 모두 욕심을 냈던 어린 시절 윤후의 사진. 그리고 결국 윤민수가 갖기로 했던 사진을 하나 더 뽑아서 전 처에게 선물한 것. 이에 전 처는 진심으로 기뻐하며 고마움을 전했다.



잠시 후 이삿짐센터가 도착해 윤민수의 짐을 다 내어갔고, 두 사람은 정리가 된 집을 둘러보았다. 그리고 윤민수는 "간다. 잘 살아"라고 전 처에게 인사를 건넸다.



그러면서도 그는 "기분이 묘하네. 잘 있어"라며 20년간 함께 한 전 처에게 인사를 전하며 집을 나서 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)