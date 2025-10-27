'미우새' 이승철, "박보검이 좋은 이유는···" 사위만큼 박보검에 푹 빠진 이유 공개

이승철이 박보검을 칭찬했다.



26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이승철이 박보검에 대한 애정을 드러냈다.



이날 방송에서 서장훈은 이승철이 사위만큼 푹 빠져있는 사람이 있다며 그 주인공이 박보검이라고 했다. 이어 방송에서는 이승철이 노래하는 박보검을 향해 사랑에 빠진 눈빛을 보내는 영상을 공개해 눈길을 끌었다.



이에 이승철은 "박보검이 내 MV에 출연했다. 촬영이 끝나고 술 한 잔을 같이 했는데 피아노를 잘 친다고 하더라. 그래서 그 이야기를 듣고 네가 피아노 반주를 하고 내가 노래를 하면 대박이겠다 했는데 실제로 방송에서 협연을 하고 대박이 났다"라고 박보검을 사랑할 수밖에 없는 이유를 설명했다.



이어 그는 "박보검이 왜 좋으냐면 모자라는 게 없다. 그런데 사람들한테 안 해주는 게 없다. 정말 비현실적인 사람이다. 이번 추석에도 문자가 왔더라. 단체 문자가 아니고 따로 보낸 거다. 근데 그런 문자를 나한테만 보내는 게 아니라 본인이 알고 있는 많은 사람들에게 다 보내더라"라고 칭찬해 눈길을 끌었다.



이에 신동엽은 "백상 예술대상에서 오랫동안 함께 하고 있는데 만날 때마다 선물을 주고 주변 사람을 정말 잘 챙기더라"라고 덧붙였다.



그리고 이승철은 "박보검이 사윗감이었다. 그런데 지금 우리 사위가 결이 비슷하다. 키도 크고 마음도 점잖고 그렇다. 내가 사위한테 제일 마음에 들었던 건 신발이 세 켤레뿐이더라. 그렇게 소박하고 검소하다"라고 사위에 대한 애정도 감추지 않았다.



하지만 콘서트에 두 사람 중 한 명만 부른다면 고민 없이 박보검을 부르겠다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 이승철은 "말이 되는 소리를 해라. 무조건 박보검이다. 박보검을 부르면 사위도 좋아한다. 사위가 구경 올 거다"라고 너스레를 떨었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)