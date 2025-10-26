러 크렘린궁 "푸틴·트럼프, 지나친 회담 지연은 피하기로"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령

크렘린궁은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회담을 너무 오래 연기하면 안 된다는 공감대를 형성하고 있다고 현지시간 26일 밝혔습니다.리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아 국영방송 기자 파벨 자루빈과 인터뷰하며 "불필요한 지연 없이 만나는 것이 좋겠다는 이해가 있다"고 말했습니다.페스코프 대변인은 "트럼프 대통령이 지금 정상회담을 개최하는 것이 의미 없다고 먼저 제안했고, 푸틴 대통령은 그 입장을 지지했다"고 설명했습니다.그는 두 대통령이 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 하기로 합의했다가 개최를 연기한 것과 관련해 "구체적인 날짜가 제안된 적이 없다"며 이를 '취소'로 묘사하는 것은 잘못이라고 주장했습니다.페스코프 대변인은 "대통령들은 단순한 만남을 위한 만남을 할 수 없고, 시간을 낭비할 수 없다는 데 열린 마음을 갖고 있다"며 이는 두 대통령이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 마코 루비오 미국 국무장관에게 기반 작업을 지시한 이유라고 설명했습니다.그는 정상회담을 열기 위해서는 상당한 준비 작업이 필요하며, 모든 사람이 러시아와 미국 간 정상회담을 지지하는 것은 아니라고 덧붙였습니다.페스코프 대변인은 미국이 러시아 석유 대기업 루코일과 로스네프트에 제재를 가한 것에 대해서는 "비우호적인 조치다. 이는 우리 관계 회복 전망을 해쳤다"고 비판했습니다.하지만 "우리는 우리의 이익을 향해 가야 한다. 우리의 이익은 미국을 비롯해 모든 국가와 좋은 관계를 구축하는 것을 포함한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)