루브르 보석 절도 용의자 2명 체포…사건 6일만

▲ 절도범 도주 영상 공개한 루브르

현지시간 지난 19일 프랑스 루브르 박물관에 침입해 왕실 보석류를 훔친 용의자 중 2명이 사건 6일 만에 체포됐습니다.프랑스 일간 르파리지앵에 따르면 수사 당국은 25일 밤 용의자 2명을 조직적 절도 및 범죄조직 결성 혐의로 체포해 구금했습니다.수사 당국은 용의자 중 한 명이 알제리로 도주하려 한다는 첩보를 입수한 후 심야에 긴급 작전을 펼쳤습니다.이 남성은 밤 10시쯤 파리 샤를 드골 공항에서 체포됐습니다.수사 당국은 파리 북쪽 외곽 센생드니에서 또 다른 용의자 한 명을 체포했습니다.두 남성 모두 30대로 센생드니 출신으로 파악됐습니다.이들 모두 절도 전과가 있으며, 누군가의 지시를 받고 범행한 것으로 당국은 의심하고 있습니다.로르 베퀴오 파리 검찰청장은 언론 보도 후 보도자료를 내 "수사관들이 25일 저녁 체포 작전을 수행했음을 확인한다"며 "체포된 남성 중 한 명은 샤를드골 공항에서 출국하려던 참이었다"고 밝혔습니다.베퀴오 청장은 구체적인 체포 인원은 공개하지 않았습니다.그는 "수사 진행 상황을 고려하지 않고 이 정보를 서둘러 공개한 관계자들에 대해 유감스럽게 생각한다"며 "이는 약탈당한 보석들과 모든 범죄자 검거를 위해 투입된 100여 명 수사관의 노력에 방해가 될 뿐"이라고 비판했습니다.아울러 "아직은 어떤 세부 사항도 밝히기엔 시기상조"라며 추후 "추가 정보를 제공하겠다"고 밝혔습니다.절도범들은 지난 19일 오전 루브르 박물관 내 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리에 침입해 7분 만에 보석 8점을 훔쳐 달아났습니다.도난당한 보석들의 가치는 약 1천499억원으로 추산됩니다.이들은 외부 감시 카메라가 없는 갤러리 외부 벽에 사다리차를 대고 갤러리가 위치한 2층에 접근한 뒤 유리창을 깨고 내부로 침입했습니다.수사 당국은 대대적인 인원을 투입해 사건 현장에서 DNA, 지문 등 150건 이상의 증거물을 채취했고, 이를 바탕으로 절도범들의 신원을 추적해 왔습니다.절도범들은 범행 과정에서 작업복이나 오토바이 헬멧 등 여러 흔적을 남겼는데, 헬멧 안에선 한 용의자의 머리카락이 발견되기도 했습니다.수사 당국은 박물관 내부 직원이 범행에 연루된 정황도 포착한 것으로 알려졌습니다.한 익명의 수사 관계자는 영국 일간 텔레그래프에 "박물관 보안 요원 중 한 명과 도둑들이 공모했다는 걸 보여주는 디지털 포렌식 증거가 있다"며 "보안에 관한 민감한 정보가 전달됐고 이것이 그들이 보안 허점을 알게 된 경로"라고 설명했습니다.관련 증거에는 녹음 파일과 메시지가 포함된 것으로 전해집니다.