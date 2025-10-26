뉴스

세계 최정상급 경주마 닉스고, 내년부터 국내서 씨수말 활동

홍석준 기자
작성 2025.10.26 19:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
세계 최정상급 경주마 닉스고, 내년부터 국내서 씨수말 활동
▲ 닉스고

한국마사회는 "세계 최정상급 경주마 닉스고가 2026년 교배 시즌부터 씨수말 활동에 나선다"고 오늘 밝혔습니다.

닉스고는 한국마사회가 2017년 미국 경매에서 8만 7천 달러(약 1억 원)에 구매한 경주마로 2021년 세계 경주마 랭킹 1위에 오르며 통산 성적 25전 10승, 총상금 925만 달러를 벌었습니다.

2022년 은퇴 후 미국 켄터키주 테일러메이드 목장에서 씨수말 활동을 시작했으며 올해 12월 한국마사회 제주목장에 도착할 예정입니다.

한국마사회 정기환 회장은 "닉스고의 국내 도입은 우리 기술로 발굴하고, 세계 무대에서 검증받은 챔피언이 한국으로 돌아오는 것"이라며 "이번 도입으로 세계 정상급 혈통이 국내 경주마 생산 기반과 직접 연결되고, 제2의 닉스고를 한국에서 길러내는 선순환이 본격화할 것"이라고 말했습니다.

한국마사회는 "그동안 씨수말 도입은 수십억 원을 들여 검증된 해외 씨수말을 데려오는 방식이었으나, 닉스고의 경우에는 낮은 비용으로 조기에 우수 마를 선발하고 세계 무대에서 능력을 검증한 뒤 국내로 도입하는 모델을 확립한 사례"라고 설명했습니다.

(사진=한국마사회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지