밤부터 기온 '뚝'…월요일 서울 4도 등 초겨울 날씨

월요일인 내일(27일) 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지는 등 초겨울 날씨가 예상됩니다.



오늘(26일) 기상청에 따르면 이날 오후 9시 경기 북부와 강원, 충북, 경북에 올해 가을 들어 처음으로 한파 특보가 발효됩니다.



내일 아침에는 기온이 큰 폭으로 떨어집니다.



아침 최저기온은 서울 4도, 수원 3도, 원주 2도, 대전 5도, 세종 4도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 15도로 예상됩니다.



서울 아침 기온은 화요일인 28일 2도까지 떨어질 전망입니다.



수요일인 29일까지 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 떨어져서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠습니다.



내일 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도엔 구름이 많을 것으로 예상됩니다.



제주에는 새벽부터 아침 사이 곳곳에 비가 내리겠는데, 예상 강수량은 5㎜ 미만입니다.



내일 전국 대부분 지역에 강한 바람이 불고 바다에는 높은 물결이 일겠습니다.



예상 파고는 서해 앞바다 0.5∼3.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.5∼3.5ｍ, 남해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.0∼3.5ｍ, 동해 앞바다 0.5∼2.5ｍ, 안쪽먼바다 1.0∼4.0ｍ, 바깥먼바다 1.0∼4.5ｍ입니다.