밤부터 기온 '뚝', 초겨울 추위…첫 한파주의보

<앵커>



요 며칠 가을다운 날씨가 이어지나 했더니 다시 겨울 외투를 꺼내셔야겠습니다. 밤부터 기온이 급격하게 내려가면서 다시 초겨울 추위가 찾아옵니다. 서울 신촌 거리에 나가 있는 기상캐스터 연결해서 자세한 날씨 소식 알아보겠습니다.



안수진 캐스터, 벌써 꽤 추워 보이는데요?



<기상캐스터>



네, 지난주에 이어 다시 한번 강한 추위가 찾아옵니다.



북쪽의 한기가 우리나라로 더 깊게 들어오면서 지난번 추위보다 더할 텐데요.



저도 지난 중계보다 더 두꺼운 외투를 입었고 이렇게 목도리까지 둘렀습니다.



내일(27일) 출근하실 때는 저처럼 중무장하고 나오셔야겠습니다.



일부 경기 북부와 강원, 충북 북부와 경북 북부 지역에 올가을 첫 한파주의보가 내려졌습니다.



내일 아침 서울의 기온 4도로 오늘 아침보다 7도 가량 낮겠고요, 한파특보가 내려진 지역을 중심으로는 체감하는 온도 영하로 떨어지며 매서운 추위가 찾아오겠습니다.



이번 추위는 화요일 서울의 기온이 2도까지 떨어지며 올가을 들어 가장 추운 날씨가 예상되고요, 주 중후반으로 가면서 다시 예년 기온을 되찾겠습니다.



전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



새벽부터 아침 사이 제주 지역에는 5mm 미만의 비가 내리겠고요, 호남 지역에는 빗방울이 떨어지거나 높은 산지에서는 눈발이 날리기도 하겠습니다.



아침 기온 자세히 살펴보시면 서울의 최저 기온 4도, 태백 1도, 광주 9도로 출발하고요, 낮에는 서울의 기온 10도, 대전 12도, 대구 13도로 평년보다 낮겠습니다.



갑자기 추워진 날씨에 외출하실 때는 보온에 각별히 신경 써서 나오셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)