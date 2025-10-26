[자막뉴스] "사제총기 부품 통관" 첩보에 '발칵'…"APEC 코앞인데" 경찰 대대적 수사

경찰이 사제 총기 가능성에 대한 첩보를 입수해 수사를 벌이고 있는 것으로 확인 됐습니다.



경찰청 국가수사본부는 지난달 말 관세청으로부터 사제 총기에 악용될 수 있는 부품들이 통관 절차에서 발견되고 있다는 취지의 수사 의뢰를 접수했습니다.



아직 사제총기가 실제 제작된 정황이 파악됐다거나, 주요 인사에 대한 암살·살해 첩보가 포착된 것은 없는 것으로 알려졌습니다.



국수본은 의심 사례를 취합한 뒤 전국 시도 경찰청에 사건을 배당하고 수사를 지휘 중입니다.



경찰은 수사 초기 단계고 각자 혐의점이 달라 구체적인 상황을 밝히기 어렵다고 밝혔습니다.



경찰은 APEC 기간 혹시 모를 테러 시도 가능성에 촉각을 곤두세우고 있습니다.



경찰은 APEC 참석 정상들이 출국할 때까지 경찰서 보관 민간 총기 8만 4천 927정의 출고를 금지했습니다.



총기 출고는 11월 3일 오전 5시 재개됩니다.



전국 총포·화약류 취급 업소 1천709개소도 일제 점검해 총기·실탄 유출 여부와 대여·회수 기록 등도 들여다봤습니다.



오는 31일까지 불법무기류 유통과 인터넷상 총포·화약류 제조 방법 게시·유포 등도 집중 단속 중입니다.



APEC 기간에는 화약류 사용·운반도 금지됩니다.



10월 28일부터 11월 3일 오전 6시까지 행사장 반경 2㎞ 내 지역이 대상입니다.



