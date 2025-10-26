민주당, 여야 의원 주택 보유 현황 전수조사 제안

▲ 더불어민주당 박수현 수석대변인이 26일 서울 여의도 국회에서 부동산 대책 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

더불어민주당이 부동산 자산 6채를 보유한 국민의힘 장동혁 대표를 향해 내로남불 비판을 이어가면서 여야 국회의원이 보유한 부동산 전수조사를 제안했습니다.민주당 박수현 수석대변인은 오늘 기자간담회에서 "장 대표는 국민의힘에 설치한 부동산 정상화 특위 단장직을 즉시 사퇴하고 '주택 안정화 협력' 특위로 이름을 바꾸든지, 아니면 '주택 싹쓸이' 위원장으로 새로 취임하든지 하라"고 말했습니다.박 수석대변인은 "장 대표는 주택 6채가 모두 실거주용이거나 다른 목적이 있다며 이재명 대통령과 민주당 김병기 원내대표까지 끌어들였는데, 그 정도는 물타기 해야 자신의 내로남불이 가려질 것으로 계산한 것인가"라고 비판했습니다.그는 "공원묘지에 가서 물어봐도 사연 없는 무덤이 없다고 했다. 국민은 장 대표의 주택 6채 사연을 듣고 싶은 게 아니다"라며 "구구절절 6채로 절실, 간절한 1채의 꿈을 대신할 수 없다"고 지적했습니다.이어 "장 대표의 6채 (가격) 8억 5천만 원이 혹시 실거래가인가, 아니면 공시지가인가"라며 "내일이면 언론에 금방 밝혀질 테니 오늘이라도 혹시 공시지가에 의한 것이라면 스스로 사실을 밝혀 달라"고 요구했습니다.장 대표가 보유한 부동산 가격을 실거래가보다 낮은 공시지가 기준으로 낮춰 발표한 게 아니냐는 취지입니다.그는 "당신께서 물으신 김병기 원내대표나 이쪽(민주당 쪽)은 실거래가로 질문하고, 당신은 공시가격으로 줄여 말했다면 그것은 형평에 맞지 않는다"고 언급했습니다.그러면서 "장 대표는 국회의원 주택 보유 현황 전수조사에 대한 제안에 응답하기를 바란다"고 촉구했습니다.박 수석대변인은 민주당 의원들도 당연히 조사대상에 포함된다면서 장 대표가 제안에 동의한다면 구체적인 방법 등은 서로 협의하면 된다고 덧붙였습니다.다주택자나 갭투자 등이 발견될 경우엔 어떤 처분을 할 것이냐는 질문에는, "처리 문제 역시도 그 제안이 받아들여진 이후에 서로 협의해야 할 문제기 때문에 여기서 결론적으로 답하긴 어렵다"고 말했습니다.박 수석대변인은 이상경 전 국토교통부 1차관의 사퇴에 대한 국민의힘 측 비판에도 "(정책) 메신저를 공격하다가 메신저가 사라지니 이제는 정책 자체를 흔들고 있다"며 "꼬리로 머리를 흔들어대는 전형적인 정치공세 수법"이라고 지적했습니다.그는 "10·15 대책에 대한 국민의힘 측 논평에는 정책에 대한 비난만 있을 뿐, 국민을 위한 정책 제안은 찾을 수가 없다"며 "10·15 대책이 정말 빵점인가, 국민의힘의 주장만 100점인가. 그 정도면 자신을 넘어 교만"이라고 쏘아붙였습니다.이어 "10·15 대책에 부족한 점이나 걱정되는 점이 있으면 차분하게 지적해 달라"며 "민주당은 국민의힘의 바른 소리가 국민의 가슴에 깊이 새겨지는 것을 싫어하거나 질투하지 않는다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)