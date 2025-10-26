장동혁 "이 정권 헌정질서 유린, 민주주의 위기…난국 정면돌파"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 46주기 추모식에 참석해 박 전 대통령 묘소에 분향하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 박정희 전 대통령 46주기 추모식에 참석해 "박 전 대통령이 보여준 불굴의 용기와 구국의 용단을 사표로 삼아 거대한 난국을 정면으로 돌파하겠다"고 말했습니다.장 대표는 오늘 국립서울현충원에서 열린 추모식에서 "박 전 대통령이 피와 땀으로 일으켜 세운 위대한 조국이 미증유의 위기를 마주하고 있다"고 먼저 진단했습니다.이어 그는 "이재명 정권과 거대 여당의 반헌법적 폭거는 헌정질서를 유린하고 자유민주주의와 시장경제를 송두리째 흔들고 있다"며 "헌정질서 파괴와 선동정치에 맞서 박 전 대통령이 목숨 바쳐 일궈낸 대한민국과 자랑스러운 역사를 반드시 지키겠다"고 강조했습니다, 장 대표는 또 박 전 대통령을 향해 "부디 하늘에서 이 혼란한 조국을 굽어살피고 우리에게 다시 한번 용기와 지혜를 주길 바란다"며 "박 전 대통령의 희생과 헌신을 대한민국이 영원히 기억할 것"이라고 덧붙였습니다.추모식에는 박 전 대통령의 차녀 박근령 전 육영재단 이사장을 비롯해 장 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부, 오세훈 서울시장, 정재호 추모위원장 등이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)