의대 지원 줄고 이공계 늘었다…'의대 쏠림' 꺾이나

▲ 한국과학기술원(카이스트)

2026학년도 대학 수시모집에서 상위권 수험생들의 '의대 쏠림'이 꺾이고 이공계 선호 현상이 뚜렷했던 것으로 나타났습니다.오늘(26일) 종로학원에 따르면 한국·울산·광주·대구경북 등 4대 과학기술원(과기원)의 2026학년도 수시 지원자 수는 2만 4천423명으로, 전년 대비 16.1%(3천394명) 증가했습니다.과기원 수시 지원자 규모는 2022학년도 1만 3천315명, 2023학년도 1만 5천443명, 2024학년도 1만 8천630명, 2025학년도 2만 1천29명으로 매년 증가세에 있습니다.이에 따라 2026학년도 4대 과기원 수시 경쟁률은 14.14대 1로 최근 5년간 가장 높은 것으로 집계됐습니다.아울러 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차· LG유플러스 등 주요 기업과 연계한 대기업 계약학과(연세대·고려대 등 9개 대학)의 수시 지원자 수는 8천892명으로, 전년(8631명)보다 3.0% 증가했습니다.반면 의대, 치대, 한의대, 약대, 수의대 등 의약학계열 수시 지원자 수는 최근 5년 새 최저치(11만 2천364명)를 기록했습니다.전년(14만 3천935명)과 비교하면 21.9%나 줄어든 수치입니다.종로학원은 "의약학계열에 집중됐던 수시 지원 패턴이 이공계 쪽으로 다소 이동하는 상황"이라며 "정시모집에서도 이렇게 나타난다면 상위권 학생들의 무조건적인 의대 선호 현상은 변화할 수 있다"고 밝혔습니다.