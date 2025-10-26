[날씨] 밤부터 기온 급하강…올가을 첫 한파특보

<앵커>



오늘(26일)밤부터 북쪽의 강한 한기가 내려오면서 내일 출근길에는 초겨울 추위가 찾아오겠습니다. 올가을 첫 한파 특보도 내려졌는데, 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<기자>



오늘 하늘 표정은 흐리겠지만 기온은 딱 이맘때 가을 날씨를 즐기시기 좋겠는데요.



다만 밤부터 북쪽의 한기가 더 깊게 내려오면서 내일 아침 강한 추위가 찾아오겠습니다.



일부 경기 북부와 강원, 충북 북부와 경북 북부 지역에 올가을 처음으로 한파주의보가 내려졌습니다.



내일 아침 서울의 기온 4도로 오늘 아침보다 7도가량이나 낮겠고요.



한파특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감하는 온도 영하로 뚝 떨어지면서 매서운 추위가 찾아오겠습니다.



출근길 든든하게 입고 나와주셔야겠습니다.



오늘 서쪽 곳곳에서는 비가 내릴 텐데요.



현재는 서울과 경기 지역에 서부 비구름이 위치해 있습니다.



수도권과 충남 지역은 오후까지, 밤이 되면 전북 서해안 지역에 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 16도, 대구 20도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠습니다.



주 중후반으로 가면서 다시 예년 이맘때 기온을 되찾겠습니다.



(안수진 기상캐스터)