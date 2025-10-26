LH, 11∼12월 수도권 포함 전국에 공공분양 7천가구 공급

▲ 한국토지주택공사(LH)

한국토지주택공사(LH)는 다음 달부터 12월까지 두 달 동안 수도권을 포함한 전국에 무주택 서민을 위한 공공분양주택 6천965 가구를 공급한다고 26일 밝혔습니다.11월에는 경기도 남양주 왕숙지구에 공공분양(B-17블록) 491 가구와 신혼희망타운(A-24블록) 390 가구 등 총 881 가구가 분양됩니다.군포대야미지구 신혼희망타운 1천3 가구, 충북 청주지북지구(B1블록) 공공분양 757 가구도 공급됩니다.12월에는 4천324 가구가 공급될 예정입니다.수도권에서는 남양주 진접2지구에서 공공분양(B-1블록) 260 가구, 신혼희망타운(A-3블록) 208 가구 등 총 468 가구가 분양됩니다.이밖에 과천 주암지구(C1블록) 공공분양 120 가구· 신혼희망타운 812 가구, 구리 갈매역세권지구(A-4블록) 공공분양 251 가구, 6년 분양전환 공공임대 310 가구, 김포 고촌2지구(A1블록) 공공분양 262 가구, 인천 영종지구(A24블록) 공공분양 641 가구, 화성 동탄2지구(C-14블록) 오피스텔 240 가구가 공급됩니다.지방권은 울산 다운2지구(A-10블록)에 579 가구, 세종 행정중심복합도시지구(51L1블록)에 641 가구의 공공분양주택이 각각 공급될 예정입니다.공사 진행 상황 등에 따라 공급계획이 변동될 수 있으므로 자세한 내용은 LH청약플러스(https://apply.lh.or.kr)의 입주자 모집공고를 반드시 개별적으로 확인해야 합니다.