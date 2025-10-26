미·일, 트럼프 방일 맞춰 '조선산업 협력 각서' 체결 추진

▲ 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령

미국과 일본 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 방일에 맞춰 조선업 협력 강화를 위한 각서를 체결하는 방안을 조율 중이라고 현지 언론이 전했습니다.요미우리신문 등 일본 주요 매체는 오늘(26일), 미·일 양국이 오는 27일부터 29일까지 이어지는 트럼프 대통령의 일본 방문 기간에 조선산업 협력 각서를 체결하는 방향으로 협의하고 있다고 보도했습니다.복수의 정부 소식통에 따르면, 이번 협력 각서에는 양국이 조선 분야 실무 그룹을 구성해 미국 내 투자 확대와 기술 혁신을 촉진하는 내용이 담길 예정입니다.초안에는 "강력하고 혁신적인 조선산업이 양국의 경제안보와 경쟁력에 중요하다"는 문구도 포함된 것으로 알려졌습니다.양국은 선박 설계 표준화, 부품 공통화, 인재 양성 강화 방안 등도 함께 검토할 계획입니다.조선 분야는 일본이 미국과 진행 중인 5천 500억 달러(약 80조 원) 규모의 대미 투자 협상에서 반도체, 의약품, 양자 기술 등과 함께 주요 투자 항목으로 포함돼 있습니다.협력 각서는 가네코 야스시 일본 국토교통상과 조지 글라스 주일 미국 대사가 서명하는 방향으로 조율 중입니다.양국은 조선산업 외에도 인공지능(AI)과 차세대 통신 기술 분야 협력 각서를 함께 교환할 예정입니다.또 트럼프 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 오는 28일 정상회담에서 희토류 등 중요 광물의 공급망 강화를 위한 협력 각서에도 서명할 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령은 이번 방일 기간 북한에 의한 일본인 납치 피해자 가족과의 면담 요청에 대해 신중한 태도를 보이고 있다고 지지통신이 보도했습니다.일본 정부는 면담을 추진하고 있지만, 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 고려해 조심스러운 입장을 보이는 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 지난 2017년 유엔 연설에서 일본인 납북자 문제를 언급했고, 2017년과 2019년 일본 방문 당시에는 피해자 가족들을 직접 만난 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)