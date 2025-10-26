벨라루스발 풍선에 리투아니아 공항 연이틀 폐쇄…이달만 4번째

▲ 지난 6일 풍선 검사하는 리투아니아 국경수비대

북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 리투아니아의 수도 빌뉴스 공항 상공에 현지시간 25일 헬륨 기상 풍선이 또 나타나 공항 운영이 연이틀 중단됐습니다.비슷한 일이 이번 달에만 4번째 반복됐습니다.리투아니아 당국은 빌뉴스 공항의 운영이 밤늦게부터 이튿날 오전 2시까지 중단됐다고 밝혔습니다.벨라루스로 가는 국경검문소 2곳도 같은 시각 운영이 중단됐습니다.헬륨 풍선 등장으로 빌뉴스 공항의 운영이 중단된 것은 이달 5일, 21일, 24일에 이어 이번이 4번째입니다.리투아니아 당국은 밀수업자들이 담배 밀반입 수단으로 헬륨 풍선을 사용하는 것으로 보고, 이런 행위를 방치하는 인접 국가 벨라루스를 비판하고 있습니다.잉가 루기니에네 리투아니아 총리는 전날 "다음 주 국가안보위원회를 소집해 단기적으로 밀수업자와 그들이 번성하도록 허용하는 루카셴코 정권에 고통을 줄 수 있는 조치가 무엇인지 평가할 것"이라고 밝힌 바 있습니다.옛 소비에트연방 구성국이자 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 리투아니아는 벨라루스, 러시아 역외영토 칼리닌그라드와 국경을 맞대고 있어 지정학적 긴장감이 높은 상태입니다.지난달 폴란드가 러시아 드론을 격추한 이후 유럽 곳곳에서 수상한 드론이 나타났다는 신고와 공항 폐쇄가 잇따르고 있습니다.최근에는 뮌헨과 프랑크푸르트 공항이 일시적으로 문을 닫았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)