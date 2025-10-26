뉴스

현대건설, 미국 대형원전 프로젝트 수행계약…국내기업 최초

채희선 기자
작성 2025.10.26 10:51 조회수
현대건설, 미국 대형원전 프로젝트 수행계약…국내기업 최초
▲ 페르미 아메리카가 조성하는 '복합 에너지 및 AI 캠퍼스' 프로젝트 개요

현대건설이 국내 기업 중 최초로 미국 대형 원전 프로젝트 수행 계약을 체결하며 급성장하는 미국 원전 시장 내 입지를 강화할 발판을 마련했습니다.

현대건설은 최근 미국 에너지 디벨로퍼 페르미 아메리카와 '복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스' 내 대형 원전 4기 건설에 관한 기본설계 용역 계약을 체결했다고 26일 밝혔습니다.

'복합 에너지 및 AI 캠퍼스'는 페르미 아메리카가 텍사스주 아마릴로 외곽 약 2천119만㎡ 부지에 조성하는 세계 최대 규모 민간 전력망 단지입니다.

페르미 아메리카는 AP1000 대형 원전 4기, 소형모듈원전 이른마 SMR, 가스복합화력, 태양광 및 배터리 에너지저장시스템(BESS)을 결합한 총 11GW(기가와트) 규모의 독립형 전력 공급 인프라와 이를 연계할 초대형 하이퍼스케일 AI 데이터센터의 단계적 구현을 계획하고 있다고 현대건설은 전했습니다.

현대건설은 이번 계약에 따라 대형 원전 4기 건설의 첫 단계인 부지 배치 계획 개발, 냉각 방식 검토, 예산 및 공정 산출 등 기본설계를 수행합니다.

현재 미국 원자력규제위원회(NRC)에서 통합 인허가를 검토 중으로, 현대건설은 기본설계와 본공사 준비를 병행하며 내년 상반기 설계·조달·시공(EPC) 계약 체결을 목표로 논의를 이어갈 계획입니다.

(사진=현대건설 제공, 연합뉴스)
