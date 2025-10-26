'엄지성 리그 1호 도움' 스완지, 노리치에 2-1 승리

▲ 엄지성의 도움 순간

축구 국가대표 공격수 엄지성(스완지시티)이 잉글랜드 챔피언십(2부)에서 시즌 첫 도움을 작성했습니다.엄지성이 선발로 나선 스완지시티는 25일(한국시간) 영국 웨일스의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 2025-2026 챔피언십 12라운드 홈 경기에서 노리치시티에 2-1로 이겼습니다.엄지성이 후반 24분 중원에서 원터치 패스를 보내 잔 비포트니크의 결승골을 도왔습니다.엄지성의 패스를 받은 비포트니크는 수비수 3명 사이에서 중거리슛을 날려 골대 오른쪽에 꽂았습니다.올 시즌 리그컵 3라운드에서 공식전 첫 도움을 올린 엄지성은 이번엔 리그 1호 도움을 작성했습니다.엄지성은 지난 14일 서울월드컵경기장에서 치러진 파라과이와 평가전에 홍명보호의 일원으로 선발 출전해 전반 15분 선제골을 터뜨려 2-0 승리에 앞장섰습니다.3년 9개월 만에 A매치 골을 터뜨리며 끌어올린 자신감을 소속팀에 복귀해서도 유지하며 팀을 승리로 인도하는 공격포인트를 올렸습니다.스완지는 전반 6분 만에 비포트니크의 선제골로 앞서나갔으나 전반 42분 노리치 조본 마카마에게 동점골을 허용해 후반 팽팽한 승부를 펼쳐야 했습니다.리그에서 4경기 만에 승리한 스완지는 13위(승점 16)로 올라섰습니다.리그 5연패를 당한 노리치는 강등권인 23위(승점 8)로 처졌습니다.(사진=스완지시티 X 캡처, 연합뉴스)