트럼프 오는데…북 최선희 외무상, 러시아·벨라루스 방문

▲ 지난 7월 세르게이 라브로프가 원산에서 최선희 외무상과 제2차 전략대화를 진행했다고 조선중앙통신이 보도했다.

북한 최선희 외무상이 러시아와 벨라루스 외무성의 초청으로 이들 국가를 각각 방문한다고 조선중앙통신이 오늘 보도했습니다.구체적인 방문 기간과 일정, 의제 등은 공개하지 않았습니다.최 외무상의 러시아 방문은 작년 11월 모스크바를 찾아 세르게이 라브로프 외무장관과 회담하고 블라디미르 푸틴 대통령을 예방한 이후 1년 만입니다.이번에 러시아를 찾으면 라브로프 외무장관과 만나 김정은 북한 국무위원장의 러시아 방문 계획을 논의할 가능성이 있습니다.최 외무상의 이번 순방은 도널드 트럼프 미국 대통령이 29∼30일 방한할 예정인 가운데 이뤄져 주목됩니다.트럼프 대통령이 현지시간 24일 북한 김정은 국무위원장과의 회동 의지를 직접 밝혔지만, 북미 정상회동이 이뤄진다면 핵심 수행원일 최 외무상이 자리를 비우면서 이번엔 북미 정상 간 만남 가능성이 적은 것 아니냐는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)