트럼프, 경주 APEC 방한 중 조선소 방문 가능성 거론…조선업계 '촉각'

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국을 방문하는 가운데, 국내 조선소 방문 가능성이 거론되고 있습니다.트럼프 대통령이 실제 조선소를 찾게 되면 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'에 힘이 실리고, 난항 중인 관세 협상에도 돌파구가 열릴 수 있다는 기대가 나옵니다.오늘(26일) 조선업계에 따르면, 트럼프 대통령의 방문 후보지로는 국내 '빅3' 조선소인 HD현대중공업 울산조선소, 한화오션 거제사업장, 삼성중공업 거제조선소 등 세 곳이 거론되고 있습니다.이 가운데 한화오션 거제사업장이 가장 유력한 후보로 꼽힙니다.미국 현지에 한화필리조선소를 운영하고 있어, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가'의 상징적인 장소로 평가받기 때문입니다.트럼프 대통령은 과거 트럼프사 회장이던 1998년 6월에도 한화오션의 전신인 대우중공업 옥포조선소를 방문해 건조 중이던 선박을 둘러보고, 즉석에서 자신의 요트를 발주한 바 있습니다.경주에서 열리는 한미 정상회담 장소와의 접근성을 고려하면, HD현대중공업 울산조선소도 방문 후보로 거론됩니다.다만 세 조선소 모두 아직 트럼프 대통령의 공식 방문 일정을 통보받지 못한 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령의 방한 일정은 1박 2일로 촉박한 만큼, 실제 방문이 물리적으로 어렵다는 전망도 나옵니다.트럼프 대통령은 29일 한국에 도착해 이재명 대통령과 한미 정상회담을 가진 뒤, APEC 최고경영자(CEO) 오찬에서 기조연설을 하고 같은 날 저녁 정상들과 만찬을 가질 예정입니다.다음날(30일)에는 방한 중인 시진핑 중국 국가주석과 회담이 예정돼 있습니다.이에 따라 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 대신 국내 조선소 방문을 검토 중이라는 보도도 나왔지만, 아직 세 조선소 중 어느 곳과도 구체적인 협의가 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다.60조 원 규모의 잠수함 건조 및 유지보수 사업을 추진 중인 캐나다 마크 카니 총리는 APEC 참석 후 한화오션 거제사업장을 방문할 것으로 알려졌습니다.국내 조선업계는 트럼프 대통령의 조선소 방문 가능성을 열어두며, 그의 방문이 마스가 프로젝트뿐 아니라 중국과 경쟁 중인 한국 조선업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)