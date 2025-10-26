정근식 서울교육감, 취임 1년 성과 발표회…500인 토론회도 개최

▲ 정근식 서울시 교육감

서울시교육청은 정근식 교육감이 취임과 동시에 내세운 교육 비전인 '미래를 여는 협력교육' 추진 1년을 맞아 내일(27일) 이틀간 성과 발표회를 개최한다고 밝혔습니다.서울시교육청과 서울교육의 지난 1년 성과를 돌아보고 발전 방향을 함께 모색하고자 마련한 자리입니다.이화여고 100주년 기념관에서 열리는 행사 첫날에는 '미래를 여는 협력교육 1년, 약속과 실천에서 비전으로'를 주제로 실천 성과 보고회가 열립니다.서울시 교육감 공약추진위원회와 공약평가단, 교육청·교육지원청 및 직속 기관 소속 직원, 학교장 등 250여 명이 참석해 정 교육감이 시민들에게 약속한 공약사업의 실천 과정을 짚어봅니다.둘째 날에는 신도림 웨딩시티 그랜드볼룸에서 '미래를 여는 협력교육 1년, 함께 만드는 미래 500인 대토론회'를 엽니다.학생, 교사, 학부모, 시민, 공약추진위원회, 교육청 실·국장 등 500여 명이 한자리에 모여 내년도 서울교육의 비전과 정책 방향을 논의합니다.서울시교육청은 토론회에서 다양한 의견을 수렴한 뒤 향후 교육정책에 반영할 계획입니다.교육감의 기조 강연으로 문을 여는 이날 행사에서는 학생참여위원회·학생참여단·학부모동행단· 교사정책동행단·시민참여단 등 서울교육의 주체들이 그동안의 활동 성과와 현장의 변화도 공유합니다.이후 토론회 참가자들은 서울시교육청의 10대 핵심 정책과제인 ▲ 기초학력 보장 ▲ 고교학점제 안착 ▲ 교육 소외 계층 지원 ▲ 인공지능(AI)·디지털 교육 활성화 ▲ 학생 마음 건강 회복 등에 관해 이야기를 나눕니다.정 교육감은 "이번 행사는 단순한 성과 발표회가 아닌, 교육공동체 모두가 참여해 서울교육의 미래를 함께 설계하는 의미 있는 자리"라며 "학생, 교사, 학부모, 시민의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영함으로써 모두가 함께 꿈꾸는 서울교육을 만들어가겠다"고 밝혔습니다.(사진=서울시교육청 제공, 연합뉴스)