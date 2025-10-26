PSG, 선두 탈환…이강인 PK 헌납→상대 실축

▲ 드리블하는 이강인

이강인이 선발 출전한 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 브레스트 원정에서 승리해 선두를 탈환했습니다.PSG는 26일(한국시간) 프랑스 브레스트의 스타드 프랑시스 르 블레에서 열린 2025-2026시즌 리그1 9라운드 원정 경기에서 전반 멀티골을 터뜨린 아슈라프 하키미를 앞세워 브레스트에 3-0으로 이겼습니다.3경기 만에 승리한 PSG는 승점 20을 쌓아 랑스(승점 19)를 끌어내리고 선두로 복귀했습니다.이강인은 리그 4경기 연속 선발 출전해 빼어난 활약을 펼쳤습니다.4-3-3 전열의 미드필더 3명 중 왼쪽 자리에 배치된 이강인은 날카로운 패스를 연방 뿌려대며 위협적인 기회를 전방 공격수들에게 제공했습니다.전반 29분엔 이강인의 백힐 패스를 받은 비티냐가 전방으로 침투 패스를 건넨 것이 하키미의 선제골로 이어졌습니다.하키미의 멀티골 장면에도 이강인이 관여했습니다.전반 39분 이강인이 골 지역 왼쪽을 파고드는 흐비차 크바라츠헬리아를 향해 침투 패스를 보냈습니다.크바라츠헬리아의 슈팅은 불발됐으나 이어 공을 받은 하키미가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들어 2-0을 만들었습니다.이강인은 후반 6분 상대 크로스를 막으려다 공이 손에 맞아 페널티킥을 내줬습니다.하지만 키커로 나선 브레스트 공격수 로맹 델카스티요가 미끄러지면서 실축한 슈팅이 허공을 갈라 PSG의 실점으로까지 이어지진 않았습니다.후반 20분 회심의 슈팅이 동료 윌리안 파초를 맞고 나와 아쉬움을 삼킨 이강인은 후반 21분 우스만 뎀벨레와 교체되었습니다.이강인은 패스 성공률 93%를 기록했습니다.이강인은 올 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 1골을 넣었습니다.리그와 UEFA 챔피언스리그에서는 아직 공격포인트가 없습니다.데지레 두에가 후반 추가시간 역습 상황에서 왼발 슈팅으로 세 번째 쐐기골을 책임졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)