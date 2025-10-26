트럼프 "캐나다 관세 10% 추가인상"…레이건 연설 광고 지적

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 25일, 캐나다에 대한 관세를 추가로 10% 인상한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 오늘 자신의 SNS에 "그들(캐나다)의 사실에 대한 중대한 왜곡과 적대 행위 때문에 나는 그들이 현재 내는 것에 더해 관세를 10% 인상한다"고 적었습니다.관세 인상 이유로는 캐나다 온타리오주(州)가 주관해 만든 방송 광고를 들었습니다.온타리오주는 최근 로널드 레이건 전 미국 대통령이 지난 1987년 4월 일본에 대한 관세 부과 배경을 설명하는 연설을 활용한 광고를 만들어 방영했습니다.광고에는 레이건 전 대통령이 관세를 부정적으로 언급하고 자유무역을 옹호하는 한편 관세가 장기적으로는 미국 경제와 미국인의 삶에 악영향을 미칠 것이라고 주장하는 내용이 담겼습니다.이에 트럼프 대통령은 지난 23일 캐나다와의 무역협상을 중단한다고 전격 선언한 바 있습니다.더그 포드 온타리오 주지사는 27일부터 해당 광고를 중단하겠다고 밝히며 진화를 시도했습니다.하지만, 트럼프 대통령은 "그들의 광고는 곧바로 중단됐어야 했으나, 그들은 사기임을 알면서도 어젯밤 (미국 프로야구) 월드시리즈 도중에 방영되도록 방치했다"고 지적했습니다.이어 "캐나다는 레이건의 관세 관련 연설에 대한 사기 광고를 게재하다 현행범으로 적발됐다"며 "레이건 재단은 그들(캐나다)이 '레이건 대통령의 음성과 영상을 선별적으로 사용해 광고를 제작했다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)