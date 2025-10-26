이스라엘군, 가자 중부 드론 공격…"테러리스트 표적"

▲ 이스라엘 공격으로 폐허가 된 가자지구

이스라엘군이 현지시간 25일 가자지구 중부에서 드론 공격을 실시했다고 밝혔습니다.타임스오브이스라엘 등에 따르면 이스라엘군은 이날 오후 가자지구 중부 누세이라트 지역에서 이스라엘군을 상대로 테러 공격을 계획 중이던 하마스 연계 무장조직 팔레스타인이슬라믹지하드(PIJ) 요원을 드론으로 표적 공습했습니다.팔레스타인 언론은 누세이라트 지역에서 차량을 타격한 이스라엘군의 공습으로 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤다고 보도했습니다.가자지구 휴전 1단계 합의에 따르면 누세이라트 지역은 옐로라인(이스라엘군의 가자지구 내 1단계 철수선) 서쪽에 있어 이스라엘의 통제권 밖에 위치합니다.가자지구에서는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 불안정한 휴전이 유지되는 가운데 양측이 서로 휴전 위반을 주장하고 있습니다.이스라엘군은 지난 19일에도 가자지구 최남단 라파 지역에서 팔레스타인 극단주의자의 공격으로 자국군 2명이 사망했다고 밝힌 뒤 가자지구 남부 등을 약 100차례 공습했습니다.이스라엘은 10시간 뒤 공습을 중단하고 휴전 복귀를 선언했으나 긴장은 계속되고 있는 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)