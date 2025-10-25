뉴스

태권도 장준, 세계선수권 63㎏급 동메달…통산 세 번째 메달

하성룡 기자
작성 2025.10.25 20:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
태권도 장준, 세계선수권 63㎏급 동메달…통산 세 번째 메달
▲ 태권도 국가대표 장준(오른쪽)

태권도 간판스타 장준이 세계태권도선수권대회에서 개인 통산 세 번째 메달을 목에 걸었습니다.

장준은 중국 장쑤성 우시의 타이후 인터내셔널 엑스포 센터에서 열린 2025 세계태권도선수권대회 둘째 날 남자 63㎏급에서 동메달을 차지했습니다.

장준은 64강, 32강, 16강까지 라운드 점수를 잃지 않는 완벽한 경기력을 펼쳤고, 8강에선 우즈베키스탄의 나자로프 나자랄리를 라운드 점수 2대 1로 눌렀습니다.

준결승 상대는 2022 항저우 아시안게임 남자 58㎏급 결승에서 금메달을 놓고 겨뤘던 이란의 마흐디 하지모우사에이였습니다.

장준은 항저우 대회에서 그를 꺾고 우승을 차지했으나 이번 대회에선 아쉽게 패했습니다.

라운드 점수 2대 1로 무릎을 꿇어 동메달을 획득했습니다.

세계선수권대회는 3-4위전 없이 준결승에 오르면 동메달을 확보합니다.

장준은 이번 대회를 통해 개인 통산 세 번째 세계선수권대회 메달을 땄습니다.

그는 2019년과 2022년 세계선수권대회 남자 58㎏급에서 각각 금메달과 은메달을 획득했습니다.

한국 선수가 세계선수권대회 남자 63㎏급에서 메달을 딴 건 2013년 금메달을 획득한 이대훈 이후 처음입니다.

장준은 2024 파리 올림픽 국가대표 선발전에서 탈락한 뒤 58㎏급에서 63㎏급으로 체급을 올렸습니다.

(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지