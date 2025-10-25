'아시아 첫 동성혼 합법' 대만서 퀴어 퍼레이드…13만 명 참여

▲ 퍼레이드 인원들에 손 흔들어 보이는 차이잉원 전 대만 총통

아시아 최초로 동성결혼이 허용된 대만에서 대규모 성소수자(LGBT+) 퍼레이드가 펼쳐졌습니다.대만 자유통신사(CNA)와 자유시보 등에 따르면 이 대만 수도 타이베이에서 대만무지개시민행동협회가 주최하는 제23회 대만 성소수자 퍼레이드가 열렸습니다.'초(超)연결-낙인을 넘어서고 차이를 이해하자'는 주제로 한 이 행사에 약 13만 명이 참여한 것으로 주최 측은 추산했습니다.차이잉원 대만 전 총통이 반려견과 함께 나타나 퍼레이드 대열에 손을 흔들어 화제를 모았습니다.차이잉워 전 총통은 자신의 페이스북을 통해 "6년이 됐고, 우리는 이렇게 오랫동안 함께 걸어왔다"라면서 "많은 이에게 이번 행사는 단순한 퍼레이드가 아니라 신념을 드러내는 것"이라고 밝혔습니다.대만에서는 지난 2019년, 동성결혼이 아시아 최초로 합법화가 됐습니다.같은 해 5월, 동성혼인특별법안이 입법원(국회)에서 가결된 데 이어 당시 차이 총통이 법안에 공식 서명했습니다.올해는 대만 당국이 미성년자에 대한 성전환 수술을 허가해 찬반 논란이 일기도 했습니다.(사진=차이잉원 사무실 제공 자유시보 캡처, 연합뉴스)