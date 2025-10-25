김완선과 김창훈 다시 만났다…음악에서 그림으로

<앵커>



40년 전 작곡가와 가수로 만났던 산울림 김창훈과 영원한 디바, 김완선이 그림으로 다시 만났습니다. 지나온 인생과 예술 여정을 화폭 위에 담담하게 풀어냈습니다.



김완선을 댄싱 디바로 만들어줬던 1986년 1집과 1987년 2집의 노래들은 대부분 그룹 산울림의 김창훈 작사, 작곡이었습니다.



두 사람의 인연이 40년 만에 그림으로 다시 이어집니다.



화려한 의상에 매혹적인 율동, 김완선의 전성시대를 떠올리게 합니다.



하지만 그 찬란함에 묻혀 자신을 챙길 여유가 없었습니다.



그 시절에 대한 아쉬움과 슬픔이 그대로 묻어납니다.



[김완선/가수 : 잃어버렸던 나를 찾으려고 하는 어떤 몸부림이 아닐까. 나이가 든 제가, 어린 시절의 저한테 조금 위로를 해준다는 느낌인 것 같아요.]



인생의 가장 아름다웠던 시절, '화양연화'는 어떻게 보면 운명적인 주제였습니다.



추억이 아련함과 애틋함으로 다가옵니다.



오선지 위에 음표들을 올려놓은 듯 깔끔하게 마무리된 선과 면.



김창훈은 캔버스를 도형으로 단순화하고 밝은 색채로 구성합니다.



[김창훈/음악가 : 가급적 색상의 조화를 최소화하고 그리고 캔버스에 맹목적으로 채우는 그런 것에서 벗어나서 절제의 미를 살린다고 할까요.]



록 음악처럼 격정적인 색채와 붓질로 공간감을 확장하기도 합니다.



음악인생 50년, 미국 이주와 동생 김창익의 죽음, 인생과 예술 여정을 고스란히 녹여냅니다.



40년 만에 마주한 두 사람에게 그림이란 무엇일까?



[김창훈/음악가 : 음악은 미술에게 들리는 그런 부분을 알려주고, 또 미술은 음악에게 보이는 그런 부분을 알려주는, 서로 영감을 불러일으켜 주는 그런 예술이 아닌가.]



[김완선/가수 : 음악은 철저하게 일인 것 같고, 물론 처음에 시작은 꿈이었다가 그게 직업이 되면서 일이 된 거고. 그림은 저에게는 쉼인 것 같아요.]



